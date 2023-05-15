"Erdoğan gitmelidir" şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü - Son Dakika
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"Erdoğan gitmelidir" şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü

15.05.2023 14:27

14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala "Erdoğan gitmelidir" şeklinde bir kapakla okurlarının karşısına çıkan The Economist, seçim sonuçlarına da geniş yer ayırdı. Haberde, "Erdoğan için açık bir zafer olmasa da, muhalefetin hayal edebileceği en kötü sonuçtu. 6 muhalefet partisinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca %45 oy alabildi. Ancak bu oy oranı, hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı." denildi.

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından The Economist'in, 14 Mayıs seçimlerine günler kala "Erdoğan gitmelidir" şeklinde bir kapak yapması büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız." demişti.

İKİNCİ TURU İŞARET ETTİLER

Dün ise Türkiye sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerini geride bırakarak yüzde 49.42 oranında oy aldı. The Economist ise seçim sonuçlarını internet sitesinde ilk sıradan verdi. Erdoğan'ın aldığı oy oranına dikkat çeken Economist, 50+1 kuralına göre seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalini de belirtti.

'Erdoğan gitmelidir' şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü

"MUHALEFETİN HAYAL EDEBİLECEĞİ EN KÖTÜ SONUÇ"

Söz konusu haberde, "Erdoğan için açık bir zafer olmasa da, ülkedeki muhalefetin hayal edebileceği en kötü sonuçtu. 6 muhalefet partisinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yalnızca %45 oy alabildi. Ancak bu oy oranı, hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı." ifadeleri yer aldı.

The Ecomist, seçim öncesi bu kapak ile okurlarının karşısına çıkmıştı:

'Erdoğan gitmelidir' şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, 14 Mayıs, Dünya, Güncel, Son Dakika

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