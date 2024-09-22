Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Erdoğan\'ın çağrısı karşılık buldu! Esad\'dan Türkiye\'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün ABD'ye gitmeden önce yaptığı, "Milyonlarca Suriyeli vatanlarına dönmeyi bekliyor" çağrısının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad beklenen adımı attı. Kanun hükmünde kararname yayınlayan Esad, iç savaş nedeniyle yurt dışına kaçan vatandaşların ülkelerine dönmesine izin verdi.

22.09.2024 19:53
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaş nedeniyle yurt dışına kaçan vatandaşların ülkelerine dönmesine izin veren kanun hükmünde kararnameyi imzaladı.

ESAD, SURİYELİLERİN ÜLKESİNE DÖNMESİNE İZİN VERDİ

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına yönelik çalışmalar devam ederken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dikkat çeken bir karara imza attı. Kanun hükmünde kararname yayımlayan Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar ve ihlaller için genel af sağladı. Kararnameyle birlikte yurt dışına kaçan Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine izin verildi.

4 AY İÇİNDE DÖNMELERİ GEREKİYOR

Kararnameye göre, ülke içinde saklananların 3 ay içinde teslim olması gerekecek. Yurt dışında olanlardan ise 4 ay içinde Suriye'ye dönmesi istenecek. Söz konusu af, inşaat kontrol yasalarında öngörülen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunundaki cünhaları kapsamıyor.

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESAD'A SESLENMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenlemişti. Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmek için beklediğini belirterek şunları söylemişti: "Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini, oradaki istikrarsızlığın başta terör örgütleri olmak üzere, tabii İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık net ortaya koyacağız.

"MİLYONLARCA SURİYELİ VATANLARINA DÖNMEK İÇİN BEKLİYOR"

Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar, Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığın sağladığını görüyoruz. Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİ İÇİN HAZIRIZ"

Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem de böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar, diye inanıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Göçmenler, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic:
    hadi insallah. hadi bismillah. cikarin davullari 57 5 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    dönmezler birada beles para var adamlar isini gücünü buluk arti gelenlerin cogu hapis kacagi 47 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Hiç biri buradaki rahatı bırakıp gitmez vergi yok sağlık harcamaları ücretsiz hem devlet maddi yardım yapıyor üstüne ucuz işçi olarak çoluk çocuk hepsi çalışıyor para yağmur gibi yağıyor kim bırakır gider.. 38 4 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz:
    Gidecek diye umut edenler maalesef çok zor … turki gözel nargile iş para vaaar 25 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    karşıdaki esad mıki yani görmeden bakmadan,mesajla telefonla,nereden bellı,işgalci belki amerıkalılar,esadın taklidini yapıyor 3 6 Yanıtla
  • Yasar Yavuz:
    reisi hiç kimse hafife alamaz 1 5 Yanıtla
  • tuncay doğancı:
    göz boyama kim gider allah 100 kişi varsa 3 ü 5 i belki 3 1 Yanıtla
  • Burak duru:
    Adamlar düzen kurmuş burda karışan yok git Mez ler! çocuklar olmuş 8-10 yaşında git mez ler! ab dende para geliyor bunlara gitmezler! 1 1 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Bu saatten sonra mezardan hafız Esad çıkıp gelin derse gelmez bunlar. İsmi lazım değil mahvetti ülkeyi 0 1 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Kendileri gitmezler, zorla gönderecek bir vatansever çıkarsa ancak öyle giderler 0 0 Yanıtla
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