Erdoğan: Mısır savunma paktına katılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yakın zamanda imzalanan ortak savunma anlaşmasına katılabileceğini söyledi. El Cezire Arapça kanalına verdiği röportajda, Kahire'nin katılımının "mümkün" olduğunu belirten Erdoğan, paktın yeni üyelere açık olduğunu ifade etti.7 Ağustos'ta imzalanan ve "Mekke paktı" olarak anılan anlaşmaya göre üç ülkeden birine yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak.Anlaşma hakkında "Sünni paktı" ve "Müslüman NATO'su" gibi benzetmeler yapıldı. İsrail ve İran gibi ülkeleri hedef alabileceği iddiaları ortaya atıldı.Ancak Erdoğan daha önce yaptığı bir, "Hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır" ifadesini kullanmıştı. 16 Ağustos akşamı kanalda yayımlanacak olan röportajla ilgili El Cezire İngilizce internet sayfasında yayımlanan habere göre, Erdoğan, "Bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi" dedi. Mısır'ın katılımının anlaşmanın gelecekteki genişleme seçenekleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce Mısır'ın üç imzacı ülkenin "doğal ortağı" olduğunu söylemiş ve ileride anlaşmaya dahil olabileceğini ifade etmişti. Habere göre Erdoğan röportajda bölgesel konulara da değindi. Cumhurbaşkanı, özellikle Suriye, Gazze ve Lübnan konularında, Türkiye'nin komşularını bölgesel çalkantılar karşısında yalnız bırakmayacağını söyledi. Ankara'nın Suriye'de istikrarı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen lider, ülkeyi ziyaret etme planlarınından da bahsetti. Erdoğan, Suriyeli Kürtlerin de "barış ve istikrardan payını alacağını" söyledi. El Cezire'ye göre Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki Kürt topluluklarla bağlarını güçlendirmeye ve onların haklarını korumaya devam edeceğini ekledi.Gazze konusunda Erdoğan, Türkiye'nin "Gazze'yi yalnız bırakamayacağını" ve bölgeyi desteklemek için gereken elinden geleni yapacağını belirtti. İsrail savaşı sürdürürken Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirdiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Lübnan konusunda ise İsrail'in devam eden saldırılarının Ankara için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Erdoğan, Donald Trump'ın yakın zamandaki Türkiye ziyareti sırasında ABD Başkanı'na Lübnan'daki savaşı sona erdirme gerekliliğini ilettiğini ve çatışmaların durdurulmasında Washington'ın oynadığı role vurgu yaptığını belirtti.'AB'ye üyelik artık Türkiye'nin önceliği değil' Habere göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri konusunda ise Erdoğan, AB'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etme konusunda istekli görünmediğini belirterek, üyeliğin artık Ankara için bir öncelik olmadığını söyledi. Bu durumun sonucunda kaybeden tarafın Avrupa olacağını savundu. Erdoğan ayrıca, F-35 savaş uçakları konusunda Trump'tan aldığı sözün tutulmasını beklediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi."Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması olan CAATSA yaptırımları resmen, Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye uygulanıyor.ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal ettiğini savunuyor.Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı. Türkiye yine S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkartılmıştı.Trump "Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da "F-35 bizim için yeni bir konu değil, 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize bu konuda ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.