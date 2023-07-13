İngiliz medyası, Erdoğan'ın NATO zirvesindeki diplomatik adımlarını gündemine taşıdı: Hedeflerinin çok ötesine uzanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. "Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayırım yapmayın, İslam düşmanlığı ile mücadele edin demeyi kendimize zul sayıyoruz" diyen Erdoğan, "NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizm ile mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şart" ifadelerini kullandı. İsveç'in üyeliğinin onaylanması için TBMM onayının gerektiğini hatırlatan Erdoğan'ın bu açıklamaları özellikle İngiliz medyasında geniş yankı buldu.

"EKİM AYINDAN ÖNCE ONAYLANMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

İngiliz Independent gazetesi "Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyelik hedefinin Ekim ayından önce Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmayacağını söyledi" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ VAZGEÇİLMEZ BİR OYUNCU OLARAK KONUMLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Express gazetesi ise "Erdoğan'ın İsveç'in NATO hedefine yeşil ışık yakması, Batı için önemli bir mesaj gizliyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde "Erdoğan, Türkiye'yi küresel ilişkilerde vazgeçilmez bir oyuncu olarak konumlandırmaya çalışırken, hesaplı hamlelerinin sonuçları askeri anlaşmaların ve AB üyelik hedeflerinin çok ötesine uzanıyor" ifadelerine yer verildi.

"İHRACAT ENGELLERİNİN KALDIRILMASINA ODAKLANIYOR"

Erdoğan'ın bu hamlelerinin Türkiye'nin uluslararası sahnede jeopolitik nüfuzunu ortaya koyma kararlılığını gösterdiğinin altını çizen İngiliz gazete şu değerlendirmede bulundu; "ABD yönetimiyle yapılan ilk anlaşma, 40 F-16 uçağının yanı sıra 900'ün üzerinde havadan havaya füze ve 800 bombanın satın alınmasını içeriyor. Kanada ile yapılan ikinci anlaşma, Türkiye'ye silah satışının önündeki ihracat engellerinin kaldırılmasına odaklanıyor."

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ TARTIŞMALARINI YENİDEN CANLANDIRDI"

NATO zirvesi öncesi Erdoğan'ın yaptığı AB çağrısını hatırlatan Express "Şaşırtıcı bir şekilde Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği tartışmalarını İsveç'in NATO'ya katılma hedefine bağlayarak yeniden canlandırdı" dedi.