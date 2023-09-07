Erdoğan-Putin görüşmesinden günler sonra Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamına ilişkin somut bir sonuç çıkmazken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Erdoğan'la yaptığı görüşmede Putin, "Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Yeni anlaşma için Rusya'ya yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Ben bunu sayın Erdoğan'a açıkça söyledim" demişti.

Rusya dün tahıl sevkiyatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamak yaptı ve Afrika'ya göndermeyi planladığı 1 milyon ton tahılın sevkiyatını Türkiye'nin idare etmesi konusunda prensipte anlaşma sağlandığını duyurdu. Plana göre gönderilmesi planlanan tahıl Katar'ın finansal desteği sayesinde düşük fiyattan satılacak.

TÜRKİYE YÖNETECEK

Türkiye'nin Rus tahılının ihracını yöneteceği ifade edildi ancak üstleneceği rol hakkında detay verilmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandır Gruşko "Prensipte tüm anlaşmalara varıldı. Sevkiyata ilişkin planın teknik yönleri üzerinde çalışmak için yakın gelecekte tüm taraflarla çalışmaya başlamayı bekliyoruz" dedi.

Rusya, Batılı devletlerin kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımlardan kaynaklanan engelleri kaldırmamasını gerekçe göstererek, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesine olanak sağlayan tahıl anlaşmasından temmuz ayında çekilmiş, sonrasında ise bahsi geçen tasarıyı gündeme getirmişti.

Öte yandan gıda sorunları görülen Afrika ülkelerine ücretsiz ya da ucuz tahıl gönderme teklifinde bulunan Rusya'nın ülkelere göndereceği miktar Ukrayna'nın anlaşma kapsamında ihraç ettiği tahıl miktarının oldukça altında.