Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi arasında, Suriye'ye yönelik olası harekat da vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "TSK her zaman göreve hazır" mesajının ardından operasyon tarihi merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE PARASIYLA SİLAH VERMEYENLER TERÖR DEVLETİ SIFATINI HAK EDER"

Erdoğan, "PKK yandaşlarının faaliyetlerini sivil toplum görünümüne sokarak desteklerken bizim vatandaşlarımızın faaliyetine karşı çıkanlar faşisttir. Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları, teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder" dedi.

"TERÖRİSTLERE YOL VERENLER Mİ BİZİMLE MÜCADELE EDECEK?"

Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Teröriste böylesine pervasızca yol veren ülke mi tehdit karşısında bizimle mücadele edecek? Bizim güney sınırlarımızı teröristlere karşı yürüttüğümüz harekatlara işgal diyenler mi yanımızda olacak? Bu sorulara kesin, net cevaplar bulmadan tavrımızı değiştirmeyeceğiz" diye konuştu.

"TEL RİFAT VE MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLİYORUZ"

Harekatla ilgili iki bölgeyi işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz. Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini kandırıyorlar."