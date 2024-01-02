Erdoğan: Suudi Arabistan\'da yaşanan Süper Kupa krizi sabotaj girişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Suudi Arabistan'da yaşanan "Süper Kupa" krizini yorumladı. Galatasaray- Fenerbahçe maçının Riyad'da oynanmamasını değerlendiren Erdoğan, "Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır" dedi.

"Sabotaj" ifadesi ile kimi ya da kimleri kastettiğini ise açıklamayan Erdoğan, muhalefeti de, "son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmakla" suçladı.

Ankara'da 2023 yılı ihracat verilerini açıkladığı toplantıda konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşananları “kardeş ülkelerle ilişkileri bozma girişimi” olarak nitelendirdi.

Erdoğan, "Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik, dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.

“Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleri ile insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır.

“Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan, ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir."

29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, "Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolleriyle" ilgili tartışmalar sonrası iptal edilmişti.

Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi Suudi yetkililer tarafından kabul görmemiş; Galatasaray ve Fenerbahçe, maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkılmasına izin verilmediği için sahaya çıkmayı reddetmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşı” sağlandığı belirtilmişti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir.”

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada ise “Yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır...Oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır” denilmişti.