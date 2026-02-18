"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan\'dan skandal Türkiye çağrısı

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, Ankara'ya karşı uluslararası bir strateji belirlenmesi çağrısında bulundu. Bennett, Türkiye'yi "yeni İran" olarak nitelendirerek bölgesel politikalarının İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Bennett, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda 2026 Başkanlar Konferansı'na atıfta bulunarak "Türkiye yeni İran'dır, Erdoğan kurnaz ve tehlikeli bir rakip" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Suriye, Gazze, Doğu Akdeniz ve Afrika'daki hamlelerini eleştiren eski başbakan, bu gelişmelerin İsrail güvenliği açısından risk oluşturduğunu ileri sürdü.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett.

"TÜRKİYE İRAN BENZERİ EKSEN YARATTI"

Paylaşımında Türkiye'nin bölgesel etkinliğinin İran benzeri bir eksen yarattığını iddia eden Bennett, "Uyarıyorum: Türkiye yeni İran'dır. Erdoğan, İsrail'i kuşatmak isteyen kurnaz ve tehlikeli bir rakip. Gözlerimizi tekrar kapatmamalıyız" ifadelerini kullandı. Bennett ayrıca Katar ve Suriye'de Türkiye'nin radikal unsurlarla ilişkisini gündeme taşıdı.

"EŞ ZAMANLI YOLLARLA HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Eski başbakan, "Tahran'dan gelen tehdide ve Ankara'dan gelen düşmanlığa karşı farklı ancak eşzamanlı yollarla harekete geçmeliyiz" diyerek İsrail'in hem İran hem de Türkiye politikalarına karşı koordineli bir strateji geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Bennett'in bu açıklaması, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin uzun süredir gerilimli olduğu bir dönemde geldi. Ankara'nın Orta Doğu siyaseti ve Gazze konusunda aktif rol arayışı İsrail tarafında eleştirilere neden oluyor.