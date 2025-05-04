Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız

Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu\'da korku yarattı: ABD\'nin Ortadoğu politikasından rahatsız

İsrail basını, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkisinden endişe duyduğunu kaleme aldı. "Netanyahu Trump'tan bıktı: Doğru şeyleri söylüyor ama yerine getirmiyor" başlıklı haberde Netanyahu'nun ABD Başkanı'nın Orta Doğu politikasından rahatsız olduğu belirtildi.

04.05.2025 23:25
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ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı.

Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin, "Netanyahu Trump'tan bıktı: Doğru şeyleri söylüyor ama yerine getirmiyor" başlıklı haberinde, Netanyahu'nun ABD Başkanı'nın Orta Doğu politikasından rahatsız olduğu belirtildi.

Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız


TRUMP-ERDOĞAN İLİŞKİSİNDEN ENDİŞE DUYUYOR!

Netanyahu'nun Trump'ın Suriye'deki kontrolü sağlamlaştırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekten endişe duyduğu ifade edilirken, atılan adımların açıklamalarla uyuşmadığı söylendi.

Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Erdoğan'ı "çok zeki" ve "sert biri" olarak nitelendirdi.

Basına kapalı bölümde Netanyahu'ya hitap eden Trump, Türkiye ile yaşanabilecek olası gerilimlere ilişkin, "Eğer Türkiye ile bir sorunun varsa, gerçekten bunu çözebileceğini düşünüyorum. Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var," ifadelerini kullandı.

Suriye konusuna da değinen Trump, Erdoğan'ın bölgede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "2.000 yıldır kimsenin başaramadığını başardın," dedi. Trump, Suriye'deki Esad rejiminin zayıflamasında Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisinden rahatsızlık duyduğu bilinirken, Trump'ın bu sözleri İsrail kamuoyunda tartışma yarattı.

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Son Dakika Dünya Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mtrxpdqq8w:
    bop işliyor israil de çok üzülüyordur eminiz 21 3 Yanıtla
  • TC Metin Buzkan:
    Duyda inanma,yemezler artık. 21 2 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Erdoğan goygoyculuğunda bir numarasınız. Arasıra ağzınızı yıkayında yakınlarınız rahatsız olmasın. 15 3 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    3 lü ittifak var bunu görmemek için salak olmak lazımdır 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    son dakika küçük diliyle yalıyo artık 5 2 Yanıtla
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