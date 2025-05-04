Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu\'da korku yarattı: ABD\'nin Ortadoğu politikasından rahatsız

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin, "Netanyahu Trump'tan bıktı: Doğru şeyleri söylüyor ama yerine getirmiyor" başlıklı haberinde, Netanyahu'nun ABD Başkanı'nın Orta Doğu politikasından rahatsız olduğu belirtildi.





TRUMP-ERDOĞAN İLİŞKİSİNDEN ENDİŞE DUYUYOR!

Netanyahu'nun Trump'ın Suriye'deki kontrolü sağlamlaştırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekten endişe duyduğu ifade edilirken, atılan adımların açıklamalarla uyuşmadığı söylendi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Erdoğan'ı "çok zeki" ve "sert biri" olarak nitelendirdi.

Basına kapalı bölümde Netanyahu'ya hitap eden Trump, Türkiye ile yaşanabilecek olası gerilimlere ilişkin, "Eğer Türkiye ile bir sorunun varsa, gerçekten bunu çözebileceğini düşünüyorum. Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var," ifadelerini kullandı.

Suriye konusuna da değinen Trump, Erdoğan'ın bölgede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "2.000 yıldır kimsenin başaramadığını başardın," dedi. Trump, Suriye'deki Esad rejiminin zayıflamasında Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisinden rahatsızlık duyduğu bilinirken, Trump'ın bu sözleri İsrail kamuoyunda tartışma yarattı.