Erdoğan ve Trump, NATO Zirvesi\'nde buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Böylece iki lider Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminde ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.

Görüşmenin TSİ 23.30'da yapılması bekleniyor.

İki lider, 13 Haziran'da başlayan İsrail- İran gerilimi sırasında iki kez telefonda konuşmuştu.

Trump, 2017-2021 arası ilk başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki kez Beyaz Saray'da ağırlamıştı.