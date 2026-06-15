Paşinyan'dan ABD-İran mutabakatına destek - Son Dakika
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Paşinyan'dan ABD-İran mutabakatına destek

15.06.2026 13:15  Güncelleme: 13:16
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Türkiye ve diğer ülkelerin arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ve anlaşmanın Orta Doğu'da kalıcı barışa yol açmasını umduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD ile İran arasında varıldığı duyurulan mutabakatı memnuniyetle karşıladı. Pakistan, Katar ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin arabuluculuk çabalarını öven Ermenistan Başbakanı, anlaşmanın Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı bir barışın önünü açmasını umduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında varıldığı duyurulan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini açıkladı.

Paşinyan, paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan, Katar, Türkiye ve diğer aktörlerin yürüttüğü diplomatik girişimlere dikkati çeken Paşinyan, "Pakistan, Katar, Türkiye ve diğerlerinin üstlendiği arabuluculuk çabalarını büyük takdirle karşılıyoruz" dedi.

Söz konusu gelişmenin Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barış sürecinin önünü açmasını umduğunu belirten Ermenistan Başbakanı, "Bu önemli gelişmenin, Orta Doğu genelinde kapsamlı ve kalıcı bir barışın önünü açmasını içtenlikle umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakatın cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenirken, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Taraflar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi konusunda ilerleme sağlandığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Paşinyan'dan ABD-İran mutabakatına destek - Son Dakika

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