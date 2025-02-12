Ermenistan Ulusal Meclisi, AB Üyelik Sürecini Başlattı

ERMENİSTAN Ulusal Meclisi, Ermenistan'ın AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.
Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasına yönelik yasa tasarısı, Meclis'te 63'e karşı 7 oyla onaylandı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Baruyr Hovhannisyan, tasarının kabulünün Ermenistan Cumhuriyeti'nin AB'ye üyelik başvurusu anlamına gelmediğini vurguladı.
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