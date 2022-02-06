Üye Girişi
Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı - Son Dakika

Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı

06.02.2022 23:11

Eşinin baskısından kurtulmak için Türkiye'ye kaçan ancak daha sonra ailesi tarafından tekrar İran'a götürülen 17 yaşındaki çocuğun kocası tarafından başı kesildi. Olayın ardından tutuklanan kocanın kesik başla poz verdikten sonra şehirde dolaşması ise dehşete düşürdü.

İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'ın Kasaei Meydanı'nda 5 Şubat Cumartesi günü meydana gelen olayda, bir kişinin kesik başla dolaşması tüm dünyada infial yarattı.

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

17 yaşındaki çocuk, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtı. Ancak babası ve erkek kardeşi tarafından bulunup tekrar İran'a götürülen çocuğun eşi tarafından canice katledilmesi görenleri buz kestirdi.

KESİK BAŞLA ŞEHRİ DOLAŞTI

İnfaz kararı verilen talihsiz çocuk, kocası ve erkek kardeşi tarafından kafası acımasızca kesildi. Olaydan sonra kameralara da poz veren katil koca, daha sonra elinde karısının kesik başıyla şehri dolaştı.

KOCASI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

İran'da ulusal yayın yapan Rokna'da yer alan habere göre; olaydan sonra cani koca ve çocuğun kardeşi polis ekiplerince tutuklandı. Polisler, vahşice katledilen çocuğun cansız bedenini de evinde buldu.

"HALKIN PSİKOLOJİK GÜVENLİĞİ ZEDELENDİ"

Huzistan Eyaleti Başsavcısılığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."

YORUMLAR
500

Cumartesi, Türkiye, İran, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 23:15:10. #1.12#
SON DAKİKA: Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement