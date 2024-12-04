Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı - Son Dakika
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Dünya

Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

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Suriye'de Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 15–47 yaş aralığında eli silah tutan herkesi gözaltına almaya başladığı, bölgedeki gençlerin ise rejim güçlerinden saklanmak için büyük çaba harcadıkları öğrenildi.

04.12.2024 14:25
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Suriye'de Beşar Esed rejimi, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, 15-47 yaş aralığında eli silah tutanları gözaltına almaya başlandı.

ARABALARIYLA BİRLİKTE ALIKOYUYOR

Esed rejimi başkentteki Doğu Guta bölgesinde 15–47 yaş aralığında eli silah tutan herkesi arabasıyla birlikte alıkoyuyor. Bölgedeki gençler ise rejim güçlerinden saklanmaya çalışıyor. Ayrıca, bölgede gıda ürünlerinin aşırı pahalı olduğu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı da öğrenildi.

Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

1400 SİVİLİ KİMYASAL SİLAHLA ÖLDÜRDÜLER

Suriye rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın muhalifler tarafından kontrol edilen Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü. Doğu Guta, 2018'de de Rus savaş uçaklarının devrede olduğu ve Suriye rejimi ile İran destekli grupların sivillere yönelik şiddetli saldırılarıyla dünya gündemine gelmişti. Binlerce sivilin öldüğü, insani yardımların geçişine izin verilmeyen saldırı ve ablukaların ardından bölgedeki muhalifler, Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Esad rejimi, Doğu Guta\'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

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