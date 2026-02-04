Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü - Son Dakika
Dünya

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü

Eski ABD Başkanı Joe Biden\'ın eşi Jill Biden\'ın eski kocası, karısını öldürdü
04.02.2026 23:07
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası William Stevenson, 64 yaşındaki karısını öldürmekle suçlandı. Gözaltına alındıktan sonra cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan William Stevenson, 500 bin dolarlık kefalet ücretini ödeyememesi nedeniyle tutuklandı.

CNN'in haberine göre, 77 yaşındaki Stevenson eşi Linda'nın ölümüne ilişkin birinci derece cinayet suçlamasıyla Delaware eyaletine bağlı New Castle County'de gözaltına alındı.

Cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan William Stevenson'ın, 500 bin dolar kefalet ödeyememesi nedeniyle Howard Young Cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.

Polis 28 Aralık'ta aile içi tartışma ihbarı üzerine gittikleri evde Linda Stevenson'ı bilinci kapalı şekilde bulmuştu.

William Stevenson, Jill Biden ile 1970-1975 yılları arasında evliydi. Jill Biden, 2019 yılında yayımlanan anı kitabında bu evliliğe atıfta bulunarak, "Geriye dönüp bakıldığında bu ilişki bir gençlik hatası gibi görünebilir. Ancak bir zamanlar birbirimiz için yaratıldığımıza gerçekten inanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aykut aykut:
    haber başlığını beşinci okuyuşumda anladım ne demek istediğini 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:27
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü - Son Dakika
