Eski Güney Kore Başkanı'na 30 Yıl Hapis - Son Dakika
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Eski Güney Kore Başkanı'na 30 Yıl Hapis

Eski Güney Kore Başkanı\'na 30 Yıl Hapis
12.06.2026 11:17
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Yoon Suk Yeol, düşmana yarar sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 'düşmana yarar sağlamak' şüphesiyle yargılandığı davada suçlu bulunarak, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang üzerinde askeri dronlar uçurulmasını emrettiği tespit edilen Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, 'düşmana yarar sağlamak' şüphesiyle yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme, Yoon'a 'düşmana yarar sağlamak' ve 'görevini kötüye kullanmak' suçlarından 30 yıl hapis cezası verdi. Dava kapsamında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a da 30 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güney Kore, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Güney Kore Başkanı'na 30 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Kaya Özgür Kaya:
    30 sene. birisi yönetim yapacak. sonra da yanlış karar verecek. sonra da ceza yiyecek. hiçbir şey değişmiyor yani. her zaman aynı şey. 0 0 Yanıtla
  • Kenan Ahmet Yalnız Kenan Ahmet Yalnız:
    vay be eski başkan da böyle bir duruma düşmüş demek yani devlet başkanının bile bu kadar yanlış karar vermesi mümkün imiş yani insanın gözü açılıyor böyle haberleri okuyunca 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kan Mustafa Kan:
    bu kadar ciddi bir suçtan 30 sene ceza almak doğal tabi ama bunun devamı nasıl olacak merak ettim açıkçası temyiz aşamasında neler çıkacak ona bakmak lazım 0 0 Yanıtla
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