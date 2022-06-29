Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor - Son Dakika
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Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor

29.06.2022 13:25
Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Ankara hükümetinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği karşılığında ne tür bir kazanım elde ettiğini merak ettiğini söyledi.

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine onay vermesini oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirterek Ankara hükümetinin, bunun karşılığında ne tür bir kazanım elde ettiğini merak ettiğini söyledi.

De Hoop Schaffer Türkiye'nin, vazgeçilemez jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajı nedeniyle NATO'yu baskı altına aldığını savundu.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan eski genel sekreter, "Bunun karşılığında Türkiye'nin alacağı bedel ne olacak onu merak ediyorum. Çünkü bu sadece Finlandiya ve İsveç'in Kürt teröristlere ve aşırılığına karşı biraz daha sertleşmesi olamaz" dedi.

De Hoop Scheffer, NATO Genel Sekreteri olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir pazarlığı kendileriyle yaptığını anlattı.

Kendisinden sonra NATO Genel Sekreterliği görevine eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in getirilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan de Hoop Scheffer, o dönemde Erdoğan'ın bu karara da karşı çıktığını anımsattı.

De Hoop Scheffer'e göre, Rasmussen'in ülkesinde yayımlanan Muhammed Peygamber karikatürlerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirdiğini açıklaması üzerine Erdoğan, onu "İslam karşıtı olmakla" suçladı.

NATO'nun 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle Almanya ve Fransa tarafından 3 -4 Nisan 2009'da ortaklaşa düzenlenen zirve öncesi diğer üyelerin onayına rağmen, Türkiye Rasmussen'in genel sekreter olmasına karşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rasmussen'in başbakanlığı döneminde Türkiye'nin AB üyeliğine karşı duruşu, "karikatür krizi" nedeniyle özür dilememesi ve Danimarka'nın PKK'ye yakın olduğu belirtilen Roj TV yayınlarına son vermemesi nedeniyle, NATO Genel Sekreteri olmasını istemediklerini açıklamıştı.

Dönemin NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, 3 - 4 Nisan 2009'daki zirve öncesi Türkiye'yi ikna etmek için yoğun pazarlık yürüttüklerini belirterek, "Erdoğan'ı ikna etmek için bir bedel ödedik. O zamanki ABD Başkanı Barack Obama da dahil, NATO ülkelerinin liderleriyle oturduk, genel sekreter yardımcılığına bir Türk'ün getirilmesini kararlaştırdık. O dönemki bedel buydu" diye konuştu.

Türkiye'nin NATO açısından "inanılmaz önemli" bir konuma sahip olduğunu vurgulayan eski genel sekreter, "Türkiye, böylesi vazgeçilemez bir konuma sahip olmasa baskı yapabilirdik, ancak Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor" dedi.

Jaap de Hoop Scheffer, Madrid'deki NATO zirvesinin ittifak içindeki dayanışma ve Rusya'ya verilecek mesajlar açısından önemli olduğunu da belirterek, Ukrayna'nın bağımsızlığını tekrar kazanabilmesi ve Putin yönetiminin savaşı kaybetmesi için silah desteğine devam edileceğini vurguladı.

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Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor - Son Dakika

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