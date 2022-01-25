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Eski Papa 16. Benediktus, pedofili soruşturmasında yanlış ifade verdiğini kabul etti - Son Dakika
BBC

Eski Papa 16. Benediktus, pedofili soruşturmasında yanlış ifade verdiğini kabul etti

25.01.2022 14:16
Eski Papa 16. Benediktus, pedofili soruşturmasında yanlış ifade verdiğini kabul etti

Eski Papa 16. Benediktus, Almanya'da çocukların cinsel istismarıyla ilgili soruşturmada yanlış ifade verdiğini kabul etti.

Eski Papa 16. Benediktus, Almanya'da çocukların cinsel istismarıyla ilgili soruşturmada yanlış ifade verdiğini kabul etti.

2013'te istifa eden eski Papa 16. Benediktus, Almanya'da Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı 1977-1982 yılları arasında çocuk taciziyle suçlanan din adamlarına göz yummakla suçlanıyor.

Bu suçlama, Katolik Kilisesi'nin görevlendirmesiyle istismar vakalarını araştıran Alman hukuk firması Westpfahl Spilker Wastl tarafından hazırlanan raporda yer aldı. Geçen hafta açıklanan raporda, Papa olmadan önceki adıyla Joseph Ratzinger, Münih Başpiskoposluğu döneminde 4 taciz vakasında hatalı davranmakla suçlandı.

1000'den fazla sayfalık raporda Ratzinger'e yöneltilen suçlamalar arasında, çocuk taciziyle suçlanan bir rahip hakkında 1980'de yapılan bir toplantıya dahli de yer alıyor. Rapora göre bu toplantıda, Essen kentinde görev yaparken 11 yaşındaki bir çocuğu taciz etmekle suçlanan rahip Peter Hullermann'ın Münih piskoposluk bölgesine transfer edilmesi kararlaştırıldı.

'Kötü niyet değil editoryal hata'

Raporu hazırlayan hukuk firması, soruşturma için ifadesine başvurdukları eski Papa'nın bu toplantıya katılmadığını iddia ettiğini ancak bu ifadenin "inandırıcı olmadığını" belirtti. Geçen Perşembe günü yayımlanan raporun ardından eski Papa dün bir açıklama yaparak bu konuda yanlış ifade verdiğini kabul etti.

Alman Katolik Haber Ajansı KNA'ya yollanan ve Vatikan'ın haber sitesinde de yayımlanan açıklamada eski Papa, 1980'deki bu toplantıya katıldığını itiraf etti. Ancak soruşturma heyetine verilen yanlış bilginin "kötü niyetten değil" bir editoryal hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

Eski Papa, özel sekreteri Georg Gänswein aracılığıyla yaptığı açıklamada "bu hatadan büyük üzüntü duyduğunu ve af dilediğini" belirtti.

Öte yandan açıklamada, bu toplantıda suçlamaların odağındaki rahibin dini görevlere devam etmesiyle ilgili bir karar alınmadığı, tedavisi için Münih'e kabul edilmesi talebine onay verildiği vurgulandı.

Hullermann 1986'da çocuklara cinsel istismardan mahkum edilmişti.

Sekreteri Gänswein, eski Papa'nın ilerleyen yaşı ve sağlık durumu nedeniyle raporu okumayı henüz bitirmediğini ve tamamını okuduktan sonra yeni bir açıklama yapacağını da duyurdu.

Vatikan'da bir manastırda yaşıyor

94 yaşındaki eski Papa 16. Benediktus 2005'te seçildiği bu görevden 2013'te istifa ederek yüzyıllardır ölüm dışında bir nedenle görevden ayrılan ilk papa olmuştu. "Emekli" Papa, halen Vatikan'da bir manastırda yaşıyor.

Kilisedeki taciz mağdurlarına destek için kurulan Rahiplerin Tacizine Uğrayanlar Ağı (SNAP), 16. Benediktus'un soruşturmada yanlış ifade verdiğini kabul etmesinin ardından bir açıklama yaptı ve "Eski Papa'nın savunmasında öne sürdüğü iddialardan geri adım atmak zorunda kalmasına bakılırsa, diğer iddialarının da yalan ya da yarı-gerçek olması muhtemel" dedi.

Geçen hafta yayımlanan rapor üzerine Vatikan'dan yapılan açıklamada ise "Rahipler tarafından işlenen çocuk istismarlarına ilişkin utanç ve vicdan azabını yineliyoruz" denildi. Vatikan, çocukların korunması için atılan adımları sürdürme sözü verdi.

Eski Papa 16. Benediktus, pedofili soruşturmasında yanlış ifade verdiğini kabul etti
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Vatikan, Almanya, Münih, Papa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Papa 16. Benediktus, pedofili soruşturmasında yanlış ifade verdiğini kabul etti - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Eski Papa 16. Benediktus, pedofili soruşturmasında yanlış ifade verdiğini kabul etti - Son Dakika
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