Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır - Son Dakika
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Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran\'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
22.06.2025 16:37
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Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarının ardından, birçok ülkenin İran'a nükleer savaş başlığı tedarik etmeye hazır olduğunu iddia etti. Medvedev, saldırıların geri teptiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflediği sonucun tam tersinin gerçekleştiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıları şiddetle kınadı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından, "birçok ülkenin" İran'a nükleer savaş başlığı tedarik etmeye hazır olduğunu öne sürdü.

Medvedev, X/Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İsfahan, Natanz ve Fordow'daki üç nükleer tesise yönelik saldırılarının geri teptiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ulaşmak istediği sonucun tam tersinin gerçekleştiğini ifade etti.

Medvedev'e göre, "Nükleer materyalin zenginleştirilmesi — ve artık bunu açıkça söyleyebiliriz — gelecekte nükleer silah üretimi devam edecek."

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Egemen bir devletin topraklarına füze ve bomba saldırısı düzenlenmesi yönündeki sorumsuz karar, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmektedir."

Bakanlık, "Saldırıların durdurulması ve durumun yeniden siyasi ve diplomatik çözümler çerçevesine taşınması için çabaların artırılması" çağrısında da bulundu.

Aynı gün ilerleyen saatlerde, ABD'nin İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmasının beklendiği bildirildi.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Talat Yelbuz:
    BIR ÇOK ULKE UKRAYNA YA TEMIN EDERSE GÖRÜRSÜN NE YÜZSÜZ BIR MILLETSINIZ ADAMA SORMAZLAR MI SEN UKRAYNA DA NE ARIYORSUN 8 96 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    sizi skıne takan yok. bi iranı müttefikinixi ne siz nede Çin koruyamadınız. bak ABD İsrail'i nadıl savunuyor. yazık size. türkiye derhal hava savunma ve uzun menzilli füze üretimine acil ağırlık vermeli 57 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gönderin irana o zaman nükleer başlık 47 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Psikolojik üstünlük İran'da Net. Kuzey Kore Rusya Çin İran kardeşliği dayanışmasına gidiyor By by ABD İTRAİL 33 3 Yanıtla
  • Babaların Babası:
    it iti ısırmaz bunlar ancak havlarlar hani müttefiklik hani dostluk 3 0 Yanıtla
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