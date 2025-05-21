Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Madrid\'de öldürüldü

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov, Madrid'in zengin bir banliyösündeki okulun dışında kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.
Madrid polisi, yerel saatle sabah 09.15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan seçkin Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldığını söyledi.
İspanyol El Pais gazetesi, polisin saldırganların "iki ya da üç" kişi olduğuna inandığını ve ölen kişinin vücudunda "en az üç" kurşun yarası bulunduğunu bildirdi.
Madrid'de suikasta kurban giden Portnov, 2014 Euromaidan devriminde devrilen Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in üst düzey yardımcılarından biriydi.
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