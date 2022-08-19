90'ların ünlü modeli Linda Evangelista, estetikten yıpranan yüzünü bantlarla germek zorunda kaldı - Son Dakika
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90'ların ünlü modeli Linda Evangelista, estetikten yıpranan yüzünü bantlarla germek zorunda kaldı

19.08.2022 12:01

Estetik ameliyatları nedeniyle yüz şekli bozulan 90'ların ünlü modeli Kanadalı Linda Evangelista, çareyi yüz gerdirme bantlarında buldu. 57 yaşındaki Linda, ortaya çıkan görsellerden dolayı mutlu olduğunu belirterek yaşadığı kötü deneyimi atlattığını söyledi.

7 sene önce yaptırdığı yağ dondurma işleminden dolayı kilo alarak şekil bozukluğuna uğrayan 90'ların ünlü modeli Kanadalı Linda Evangelista, bir derginin moda çekimi için kamera karşısına geçti. Yüzünde deformeler meydana gelen model, yüz bantlarıyla adeta gençleştirildi.

YÜZÜ BANTLANARAK GENÇLEŞTİRİLDİ

1990'lı yıllardan itibaren dünyanın en fazla fotoğraflanan 'top modelleri' arasında gösterilen Linda Evangelista, 2015 yılında ameliyatsız zayıflama metodu olarak bilinen ve 'yağ dondurma' olarak adlandırılan estetik tedavisi olmuş ancak zayıflamak yerine kilo alarak şekil bozukluğuna uğradığını belirtmişti. Yaklaşık 7 yıldır kötü giden estetik tedavinin sonuçlarını iyileştirmeye çalıştığını belirten model, ünlü bir moda dergisi için moda çekimine katıldı. Fotoğraf çekimleri sırasında yüzü bantlanan Evangelista, ortaya çıkan görsellerden dolayı mutlu olduğunu belirterek yaşadığı kötü deneyimi atlattığını ifade etti.

Ünlü model, kötü sonuçlanan estetik tedavinin kendisinde yarattığı şekil bozukluğu hakkında basına yaptığı açıklamalarda 'vücudunda şişlikler belirmesi ve bu şişliklerin sertleşerek his kaybına uğraması olarak' ifade etmişti.

57 yaşındaki model Linda Evangelista'nın yüzü bantlarla gerildi
57 yaşındaki model Linda Evangelista'nın yüzü bantlarla gerildi
57 yaşındaki model Linda Evangelista'nın yüzü bantlarla gerildi
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Kaynak: DHA

Linda Evangelista, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 90'ların ünlü modeli Linda Evangelista, estetikten yıpranan yüzünü bantlarla germek zorunda kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 90'ların ünlü modeli Linda Evangelista, estetikten yıpranan yüzünü bantlarla germek zorunda kaldı - Son Dakika
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