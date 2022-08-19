90'ların ünlü modeli Linda Evangelista, estetikten yıpranan yüzünü bantlarla germek zorunda kaldı

7 sene önce yaptırdığı yağ dondurma işleminden dolayı kilo alarak şekil bozukluğuna uğrayan 90'ların ünlü modeli Kanadalı Linda Evangelista, bir derginin moda çekimi için kamera karşısına geçti. Yüzünde deformeler meydana gelen model, yüz bantlarıyla adeta gençleştirildi.

YÜZÜ BANTLANARAK GENÇLEŞTİRİLDİ

1990'lı yıllardan itibaren dünyanın en fazla fotoğraflanan 'top modelleri' arasında gösterilen Linda Evangelista, 2015 yılında ameliyatsız zayıflama metodu olarak bilinen ve 'yağ dondurma' olarak adlandırılan estetik tedavisi olmuş ancak zayıflamak yerine kilo alarak şekil bozukluğuna uğradığını belirtmişti. Yaklaşık 7 yıldır kötü giden estetik tedavinin sonuçlarını iyileştirmeye çalıştığını belirten model, ünlü bir moda dergisi için moda çekimine katıldı. Fotoğraf çekimleri sırasında yüzü bantlanan Evangelista, ortaya çıkan görsellerden dolayı mutlu olduğunu belirterek yaşadığı kötü deneyimi atlattığını ifade etti.

Ünlü model, kötü sonuçlanan estetik tedavinin kendisinde yarattığı şekil bozukluğu hakkında basına yaptığı açıklamalarda 'vücudunda şişlikler belirmesi ve bu şişliklerin sertleşerek his kaybına uğraması olarak' ifade etmişti.