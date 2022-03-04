Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden AKP'ye yakın iş insanlarından Ethem Sancak, RBK televizyonuna röportaj verdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, "NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır. Bütün liderlerimizi darbelerle indirdiler" ifadelerini kullanan Sancak şöyle devam etti:

"RUSYA DÜŞERSE, TÜRKİYE BÖLÜNÜR"

"Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz."

UKRAYNA YENİ İHA VE SİHA'LARI ALDI

9. gününe giren Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna, Bayraktar'ın ürettiği İHA ve SİHA'ları kullanıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen İHA ve SİHA'ların ellerine ulaştığını ifade etmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da "Bayraktar TB2'nin yeni partisi Ukrayna'ya geldi" açıklamasında bulunmuştu.

DOĞU PERİNÇEK DUYURMUŞTU

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarşamba günü Ulusal Kanal'da yayınlanan bir programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim parti dün heyetimiz Moskova'ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak'ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler" ifadelerini kullanmıştı.