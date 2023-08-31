Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika

Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı

Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı
Son Güncelleme: 31.08.2023 14:00

76 yaşındaki yaşlı bir kadın ve köpeği, bir boğa cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın kurtarıldı ancak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan köpeğin sahibi aranıyor

İngiltere'de'Boğa' köpeği, 76 yaşındaki yaşlı kadına ve köpeğine saldırdı. Saldırıda çevredekiler tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı

Polis, korkun saldırı sonrası kaçanköpeğin sahibini her yerde arıyor.

Güvenlikkamerası görüntülerinde, kadının köpeği, kadrajın dışında bir şeye heyecanla havlarken görülüyor.

Kadın köpeğinin neden rahatsız olduğunu anlamaya çalışırken bir anda beyaz bully tarzı köpek kadına ve köpeğine saldırdı. Yaşlı kadın yere düştü. Beyaz köpeğin sahibi, köpeği yaşlı kadını ve köpeğini kendi köpeğinden kurtardıktan sonra kadını kanlar içinde yerde kalan kadını yolda bırakıp kaçtı.

Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı

Aniden, beyaz bully köpek çifte doğru koşar, labradoru dişleriyle boynundan yakalar ve kadını yere fırlatır.

Kadın yerde yatarken, köpeğin sahibi kadraja giriyor ve canavarı köpekten kurtarmak için çılgınca mücadele ediyor.

Hayvanı kontrol altına aldıktan ve labradoru serbest bıraktıktan sonra, köpeği yaralı sahibini teselli etmek için bıraktı.

Polis, videodaki köpek sahibini arıyor ve onunla konuşmak için onu gelmeye davet ediyor.

Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı

Polis Müfettişi Leanne Chapman, "Köpeğin bir boğa cinsi olduğuna inanıyoruz ve bu görüntüleri tanıyan herkesten, gelecekte halka zarar vermemek için atabileceğimiz adımları atabilmemiz için bizimle iletişime geçmesini istiyoruz."

"Neyse ki, kadın iyileşiyor, ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle değnek yardımı ile yürüyor.

"Köpeği boynunda yaralar oluştu anacak durumu iyiye gidiyor. ' açıklamasını yapıyor.

Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evcil köpeği ile caddede yürüyen 76 yaşındaki kadın boğa cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
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