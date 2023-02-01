Evinin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İngiltere'nin Milton Keynes kentinde dün 4 yaşındakiAlice Stones isimli bir kız çocuğu evinin arka bahçesinde bir köpek tarafından parçalanarak öldürüldü.
Komşular küçük kızın olay anında çığlıklar attığını aktarırken, köpeğin saldırısı sırasında annenin ise "Kızım öldü, kızım öldü" feryadında bulunduğu ifade edildi.
Başka bir komşu da dışarıdan gelen çığlık seslerini duyduğunu fakat ne olduğunu anlamadığını, pencereyi açtığında korkunç manzarayla karşılaştığını anlattı.
Öte yandan eve gelen polis ekipleri küçük kızı parçalayarak öldüren köpeği etkisiz hale getirdi. Annenin korkunç olayın ardından psikolojik destek alacağı aktarılırken, vatandaşlar infial yaratan olayın ardından küçük Alice'in hayatını kaybettiği noktaya çiçekler bırakarak aileye destek verdiler.
12 Ocak'ta da 28 yaşındaki engelli kadın Natasha Johnston, köpeklerini gezdirdiği sırada başka bir köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
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