Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı - Son Dakika
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Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

08.06.2026 15:49
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Rusya’da bir futbol stadyumunda yeşil sahaya inerek sevgilisine sürpriz evlilik teklifi yapan genç adam, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşadı. Binlerce taraftarın gözü önünde yüzükle diz çöken gence sert bir şekilde olumsuz yanıt veren genç kız, morali bozuk bir halde stadı terk etti. Büyük bir yıkım yaşayan talihsiz genci stattakiler alkışlarla teselli etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Rusya'da binlerce taraftarın önünde yeşil sahada organize edilen görkemli evlilik teklifi, damat adayı için tam bir kabusa dönüştü. Hayatının en mutlu gününü yaşamayı umarken sevgilisinden sert bir "Hayır" cevabı alan genç adam, tüm stadın gözü önünde büyük bir yıkım yaşadı.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Rusya'da bir futbol müsabakası öncesinde, tribünleri dolduran binlerce taraftar sıra dışı bir ana şahitlik etmek için nefesini tuttu. Sevgilisine unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen çılgın aşık, gerekli izinleri alarak kız arkadaşını stadyumun çimlerine çıkardı. Romantik bir atmosferde cebinden çıkardığı yüzükle sevgilisinin önünde diz çöken genç adam, hayatını birleştirme teklifinde bulundu.

KAÇARCASINA UZAKLAŞTI 

Büyük bir sevinç çığlığı ve "Evet" cevabı bekleyen damat adayı, genç kızın tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Aldığı teklif karşısında şaşkınlık yaşayan genç kız, kendisinden onay bekleyen gence soğuk kanlı bir şekilde birkaç kelime fısıldadı. Yaşanan diyalog sonrasında morali oldukça bozulan ve gerilen genç kız, teklifi reddederek hızlı adımlarla arkasını döndü ve stadı terk etti.

TARAFTARIN TESELLİSİ İŞE YARAMADI

Binlerce kişinin önünde reddedilmenin ağırlığıyla sahada tek başına kalan genç adamın hayal kırıklığı kameralara yansıdı. Tribünlerdeki taraftarlar ve stat görevlileri, şoke olan gence alkışlarla ve tezahüratlarla moral vermeye çalışsa da bu çabalar işe yaramadı.

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Son Dakika Dünya Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • GÖKSEN MEREY GÖKSEN MEREY:
    Buda mı gol değil. 0 0 Yanıtla
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