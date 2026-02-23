Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu.

10 YIL HAPİS TALEBİ

Şüpheli Timur Cihantimur'u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.