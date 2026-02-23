Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu
23.02.2026 23:14
İstanbul Kemerburgaz'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ilk iddianamede, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli için "suç delillerini yok etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istendi. Kazaya neden olan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçırmıştı.

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu.

10 YIL HAPİS TALEBİ

Şüpheli Timur Cihantimur'u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta 2023'te meydana gelen olayda, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış ve yol kenarına çekilmişti.

Araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un annesini araması üzerine olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçırmıştı. Boston'da gözaltına alınarak tutuklanan Cihantimur ve Tok, Türkiye'ye iade edildi ve yargılanmalarına Türkiye'de devam ediyordu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İslam Tadik İslam Tadik:
    10 sene mi ??? Ortada ölen var , yaralanan var 10 seneden bahsediliyor üstüne üstlük kaçmışlar. Burdan yetkililere seslenmek istiyorum bir insanın hayatı bu kadar basit mi ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
