Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti

Ukrayna- Rusya Savaşı sürerken Putin ,Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerini yasa dışı olarak ilhak etmişti.Bu kararın ardından savaş şiddetlenmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin müzakereleri reddettiğini ve Rusya topraklarına dahil edilen yeni bölgeleri terör metotları kullanarak vurduğunu ifade etti. Bu gelişmelerin ardından Kremlin yeni bir karara imza attı.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Kiev rejiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Putin, '' Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'nın bünyesine dahil edilmeden önce sıkıyönetim uygulandığını hatırlatırım. Şu anda da, Rusya mevzuatı kapsamında sıkıyönetim uygulamasını başlatmamız gerekiyor. Bundan dolayı, Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgesinde sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Belge, hemen Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak" dedi.

''UKRAYNA TERÖR METOTLARI UYGULUYOR''

Ukrayna'nın referandum sonucu Rus topraklarına katılan bölgelere yönelik tutumunu eleştiren Rusya lideri, "Dört yeni bölgenin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin anayasal kanunlar yürürlüğe girdi. Kiev rejimi, bildiğiniz gibi, halkın iradesini ve seçimini tanımayı reddetti, müzakere önerilerini geri çeviriyor. Aksine bombardımanlara devam ediyor. Siviller ölüyor. Neo-Naziler aleni bir şekilde terör metotları kullanıyor, yaşam destek tesislerinde sabotajlar düzenliyor ve yerel yetkililerin temsilcilerine suikast düzenliyor" diye konuştu.

YENİ UYGULAMALAR GELEBİLİR

Putin, imzaladığı kararnameyle hükümete, ilgili kurumlardan alınacak önerilere uygun olarak, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde uygulamaya koyulacak önlemlere ilişkin öneriler sunma talimatı verdi. Böylece bu bölgelerde yeni uygulamalara gidilebilecek.

UKRAYNA İLERLİYOR

Öte yandan Ukrayna'da özellikle başta Herson olmak üzere cephede ciddi ilerlemeler kaydediyor. Putin'in bu kararın ardından Rusya'nın bu bölgelerde daha sert uygulamalara giderek yasa dışı ilhak ettiği yerleri elinde tutmak istediği yorumlarını beraberinde getirdi.