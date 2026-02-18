Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenmesinin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İtalya Başbakanı Meloni'nin ağzını elleriyle kapatarak şaşırdığı anın fotoğrafına yer verdiği paylaşımında Koca, "Tarihi galibiyet: Galatasaray 5- Juventus 2." ifadelerini kullandı.
18.02.2026 00:25:05
SON DAKİKA: Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
