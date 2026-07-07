Farage İstifa Etti, Yeniden Aday Olacak - Son Dakika
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Farage İstifa Etti, Yeniden Aday Olacak

Farage İstifa Etti, Yeniden Aday Olacak
07.07.2026 18:00
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Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, mali yardım iddiaları nedeniyle istifa etti, ara seçimde aday olacak.

İngiltere'de yükselişteki göçmen karşıtı Reform UK Partisi'nin lideri Nigel Farage, usulsüz mali yardım aldığı iddialarının ardından, milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Farage, istifasıyla tetiklenecek ara seçimde yeniden aday olacağını söyledi ve seçim bölgesine atıfta bulunarak "Yaptıklarım hakkındaki kararı Clacton halkı vermeli" dedi.

Farage "İşte bu yüzden, yapılacak ara seçimde adaylığımı koyacağım. Kazanmak için mücadele edeceğim. Reform'un başlattığı siyasi devrimi sürdürmek için savaşacağım" dedi.

Nigel Farage, mali durumuyla ilgili çeşitli sorularla karşı karşıya.

Bu konudaki son gelişme hafta sonu yaşandı.

Sunday Times gazetesi, Farage'ı, 2017'de ABD'de dolandırıcılık suçundan hapis cezası alan müttefiki George Cottrell'den aldığı desteği usulüne uygun şekilde beyan etmemekle suçladı.

Gazete, Cottrell'in sağladığı desteğin, Farage'ın seçilmesinden önceki yıl boyunca güvenlik masraflarının ve sosyal medya içerikleri üzerinde çalışan personelin ücretlerinin karşılanmasını da kapsadığını yazdı.

Ayrıca Farage'ın, Cottrell tarafından kiralanan ve Buckingham Sarayı yakınlarında bulunan bir mülkü kullandığı da öne sürüldü.

Reform UK lideri, "kurallara uyduğu" konusunda ısrarcı. Kendisinin bir "müesses nizam komplosunun" kurbanı olduğunu iddia ediyor ve gazeteye karşı yasal yollara başvurmayı düşündüğünü belirtiyor.

Farage, Liberal Demokrat Milletvekili Josh Babarinde tarafından Parlamento Standartları Komiseri'ne şikayet edildi.

Parlamento kuralları uyarınca, yeni seçilen milletvekillerinin, seçimlerinden önceki 12 ay içinde elde ettikleri mali yardımları ve "kayıtlara geçmesi gereken menfaatleri" beyan etmeleri zorunlu.

5 milyon Sterlin iddiası

George Cottrell ile ilgili iddialar Nigel Farage'ın mali durumuyla ilgili karşı karşıya kaldığı tek soru işareti değil.

Farage, Mayıs ayından bu yana, seçilmeden önce Tayland merkezli İngiliz kripto para yatırımcısı Christopher Harborne'dan aldığı 5 milyon Sterlin'lik hediyeyi beyan etmediği gerekçesiyle Parlamento'nun Etik Standartlar Komiseri tarafından yürütülen bir soruşturma ile karşı karşıya.

Farage, söz konusu hediyenin "kişisel" nitelikte olduğunu ve güvenliği amacıyla alındığını savunuyor. Farage seçilmeden önce aldığı ve siyasi bir nitelik taşımadığı için bu hediyeyi beyan etme zorunluluğu bulunmadığını ifade ediyor.

Farage geçtiğimiz ayki BBC yayınında 5 milyon Sterlin'in ne kadarını güvenlik için harcadığı sorulduğunda "Hayır, buna bilerek ve isteyerek cevap vermeyeceğim. Beni tehlikeye atmak BBC'nin işi değil; bu nedenle bu soruya yanıt vermeyeceğim" yanıtını vermişti.

Nigel Farage kimdir?

Reform Partisi sistem karşıtı söylemleri, popülist yaklaşımları, özellikle göç ve Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkiler konularındaki sert tavırlarıyla ülkede siyasi dengeleri yeniden şekillendiriyor.

Partinin lideri Nigel Farage, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı aldığı 2016'daki referandum öncesinde Brexit kampanyasında en çok dikkat çeken isimdi.

Farage, İngiltere'nin resmen AB'den ayrılmasından bir yıl önce 2019'da Brexit Partisi'ni kurdu.

Parti, Brexit sürecinin tamamlanmasının ardından 2021'de Reform Partisi adını aldı.

Reform Partisi, 2024'te yapılan son genel seçimde yüzde 14 oy aldı ancak dar bölge seçim sistemi nedeniyle yalnızca beş milletvekili çıkardı.

Kaynak: BBC

Politika, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Farage İstifa Etti, Yeniden Aday Olacak - Son Dakika

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