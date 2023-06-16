Faroe Adaları'nda Kanlı Balina Avı Yeniden Başladı

Faroe Adaları'nda balina avı yeniden başladı ve yüzlerce uzun yüzgeçli pilot balinası sığ sulara sürülerek bıçaklarla korkunç bir avlanma olan "grindadrap" avında kesildikten sonra deniz kanla kırmızıya döndü.

Mayıs ayında tartışmalı av yeniden başladı ve o zamandan beri Danimarka'nın kuzey Atlantik'teki özerk bölgesi, yetkililerin bugün avı sezonun başladığı Mayıs ayından bu yana 500'den fazla pilot balinasının öldürüldüğünü söyledi.

'Grindadrap' veya kısaca 'grind' olarak bilinen 1.000 yıllık Faroe Adaları geleneğinde, avcılar pilot balinalarını ve yunusları geniş bir yarı daire şeklindeki balıkçı tekneleriyle çevreler ve onları kıyıya sürerler.

Ardından balıkçılar onları kıyıda bıçaklarla acımasızca öldürürler.

Her yaz, kanlı av görüntüleri dünya genelinde manşetlere çıkar, ancak gelenek, uygulamanın barbarca olduğunu düşünen öfkeli hayvan hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde kınanmaktadır.

Pilot balinası olarak bilinen yunus türünü içeren iki "grind", bu sezonki grind sayısını beşe çıkardı.

Blue Planet Society'nin kurucusu John Hourston, son avı kınayarak bunu 'Faroe Adaları standartlarına göre bile korkunç bir gün' olarak nitelendirdi. Bunun 'gereksiz ve hayal edilemez bir işkence' olduğunu söyledi.

Hourston, 'Bu sürdürülemez ve gereksiz. Bu zengin ülke, nüfusunu beslemek için balina öldürmeye ihtiyaç duymuyor artık. Biodiversite ve iklim krizinin içindeyiz. Bu ekosistemi tahrip edenlere uluslararası yaptırımlar zamanı geldi' dedi.

'Kıyıya sürüklendikten sonra, balinanın solungaç deliklerine yerleştirilen uçları köreltilmiş metal kanca kullanılarak balinalar kıyıya veya sığ sulara sürüklenir.

'Son yıllarda, balina etinde yüksek seviyelerde kirletici madde bulunabileceği sağlıkla ilgili endişeler de dile getirilmektedir. Bu anlamsız bir katliamdır.'

Yasalar, Danimarka donanmasına balina avını engellemeye çalışan havyan severlere müdahale etme yetkisi verdiği için hayvanlar severler bu korkunç avlanmayı engelleyemiyor. .

Genellikle yılda yaklaşık 800 pilot balinası öldürülüyor.

2022'de hükümet, yerel halk arasında bile tepkilere neden olan olağandışı büyük bir katliamın ardından yılda öldürülebilecek Atlantik beyaz yanlı yunus sayısını 500 ile sınırladı.