Fenomen eski eşini canlı yayında ateşe veren cani koca, idam cezasına çarptırıldı

Çin'in TikTok'u Douyin'de kırsal hayata dair iyimser paylaşımları ve doğallığıyla dikkat çekerek yüz binlerce takipçinin beğenisini kazanan 2 çocuk annesi Lhamo geçtiğimiz yıl eski eşi Tang Lu tarafından vahşice katledilmişti.

İDAM CEZASI VERİLDİ

Sichuan eyaletindeki Aba Tibetan ve Qiang özerk vilayetinde mahkeme, 30 yaşındaki fenomeni 2020 yılında Douyin'de canlı yayın yaptığı sırada üzerine benzin dökerek ateşe veren Tang Lu hakkında karar verdi. Mahkeme, Tang'ı "kasten ve acımasızca cinayet işlediği" gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı. Tang'ın eylemlerinin "son derece acımasız" olduğu belirtilen mahkeme kararında, söz konusu olayın sosyal etkisinin kötü, suçun da çok ciddi olduğu ifade edildi. Mahkeme, söz konusu nedenlerden ötürü Tang'ın ağır bir cezayı hak ettiğini vurguladı.

2 HAFTA YAŞAM SAVAŞI VERMİŞTİ

Lhamo, Haziran 2020'de boşandığı eşi Tang tarafından yüzbinlerce takipçisinin gözleri önünde ateşe verilmişti. Vücudunun yüzde 90'ında yanıklar oluşan genç kadın, 2 hafta boyunca hastanede yaşam savaşı vermişti. Lhamo 2 haftalık yaşam mücadelesini Eylül 2020'de kaybetmişti. Lhamo'nun ölümünden sonra takipçileri, Douyin'deki profiline baş sağlığı mesajı bırakmıştı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ TARTIŞMALAR ALEVLENMİŞTİ

Lhamo'nun eski eşi tarafından acımasızca öldürülmesi ülke genelinde infiale yol açmıştı. Daha sonra ise Lhamo'nun eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini defalarca kez polise bildirdiği fakat polisin, şiddetin "aile meselesi" olduğunu söyleyerek şikayetleri görmezden geldiği ortaya çıkmıştı. Korkunç olay, halkın tepkisini çekmiş ve kadına yönelik şiddetle ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Çin'deki aile içi şiddete ve mevzuatta ve hükümet taahhütlerinde yapılan büyük değişikliklere rağmen mağdurları korumada devam eden başarısızlıklara dikkat çekilmişti. Aile içi şiddet mağdurları lehine yasaların güçlendirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınlar için boşanmayı kolaylaştırmaya yönelik çevrimiçi kampanyalar başlatılmıştı.

ÇİN'DE AİLE İÇİ ŞİDDET

Çin'de aile içi şiddet, 2016 yılında suç olarak kabul edilmesine rağmen özellikle kırsal alanlarda yaygınlığını koruyor. Çin merkezli kuruluş All-China Women's Federation tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ülkede evli kadınların yaklaşık 4'te 1'i aile içi şiddete maruz kalıyor. Bazı aktivistler, boşanmak isteyen çiftler için kısa süre önce getirilen 30 günlük zorunlu "sakinleşme" süresinin kadınların istismarcı ilişkilerden ayrılmasını zorlaştırabileceğinden endişeleniyor.