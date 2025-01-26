Fico, İstifa Çağrılarını Reddederken, Rusya'ya Yakınlaşma Politikalarıyla Protesto Ediliyor

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(ANKARA) - Slovakya Başbakanı Robert Fico, hükümetinin Rusya'ya yakınlaşma politikasına karşı on binlerce kişinin gösteri yapmasının ardından istifa çağrılarını reddetti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da, 24 Ocak Cuma günü yaklaşık 60 bin kişi protesto gösterisi düzenlerken, ülke genelindeki şehirlerde de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı protestolar, Fico'nun 2023'te iktidara gelmesinden bu yana düzenlenen en büyük gösteriler oldu. Protestolar, Fico'nun geçen aralık ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere özel olarak Moskova'ya gitmesinin ardından geldi.

Fico, dün Slovakya devlet televizyon kanalına verdiği bir mülakatta, protestolar sorulduğunda "Hükümet ancak seçimler olursa değişebilir" yanıtını verdi. Fico, hükümetinin dış politikasını savunarak, tüm taraflarla iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını söyledi. Bazı AB politikalarını eleştirmesine rağmen, politikanın hala AB ve NATO üyeliği tarafından belirlendiğini söyledi.

Fico yönetimi, bu hafta muhalifleri "hükümeti yasadışı yollarla devirmek amacıyla protestoları tırmandırmayı planlamakla" suçladı. Muhalefet partileri ve sivil gruplar ise, bu suçlamaları reddetti.

Fico'yu eleştiren muhalif gruplar, Fico'nun iktidardaki koalisyonunun "demokratik değerleri zayıflattığını ve dış politikayı AB ve NATO müttefiklerinden uzaklaştırıp Rusya'ya yaklaştırdığını" söyledi. Protestoları organize eden Ukrayna'ya Barış adlı sivil grup, 7 Şubat'ta yeni gösteriler düzenleyeceklerini bildirdi.

Benzer protestolar, araştırmacı bir gazetecinin öldürülmesinin kitlesel gösterilere neden olduğu ve Fico'yu istifaya zorladığı 2018 yılında da görülmüştü.

Fico, 20 Ocak Pazartesi günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.