Fidan'dan Suriye Uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelerle ilişkin olarak, "Uyarıyoruz hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin. Şiddet kullanarak, bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz" dedi.

Bakan Fidan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, Ankara'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Suriye'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Fidan, "Suriye'nin yakın gelecekte toprak bütünlüğünü tamamıyla sağlamış, egemenliğini kullanabilen, ekonomisini geliştiren, mültecilerini geri alan, altyapısını tekrar inşa eden güçlü ve istikrarlı bir ülke olmasını istemeyen aktörler de var bölgede. Bunların en başında İsrail geliyor" dedi.

Bazı ülkelerin amacının "Suriye'yi en az dört parçaya bölerek" istikrarsız ve güçsüz hale getirmek olduğunu söyleyen Fidan, "İnşallah biz bu politikanın hayata geçmesini engelleyeceğiz ve kendi erdemli duruşumuzun, istikrarın, herkesin can-mal güvenliğinin sağlandığı, özgürlüğün olduğu, onurlu bir hayatın hayata geçmesini sağlayacağız" diye konuştu.

'Müdahale ederiz'

Hakan Fidan sözlerini Suriye'deki gruplara uyarıda bulunarak sürdürdü. "Başkasının ortaya koyduğu bir oyundan size bir fayda olmayacağını hatırlayın" dedi.

"Ait olduğunuz toprakların onurlu, eşit, güven içinde yaşayan bireyleri olmayı hedefleyin" diyen Fidan, "entegrasyon" çağrısı yaptı:

"Zaman entegre olma zamanıdır. Zaman herkesin kendi kimliği, inancı ile, daha fazla entegrasyonla hayata tutunma zamanıdır."

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"18. 19. yüzyılda oluşmaya başlamış çok kan dökülmüş, artık modası geçmiş fikirlerin bu topraklarda hâlâ egemen güçlerin kullandığı bir ideoloji ve vekil unsurları harekete geçirdiği bir sinyal olmasından artık çıkılması lazım. Çıkmadığınız zaman biz bunları çıkartmasını biliriz.

"Uyarıyoruz hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin. Diplomasi yolu ile konuşacağımız çok şey var. Konuşuluyor da tüm unsurlarla. Ama bunun ötesine geçerek, şiddet kullanarak, bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz."

'Hicri İsrail'in vekil unsuru gibi davranmakta'

Hakan Fidan, Dürzi ve Bedevi savaşçılar arasında çatışmalar yaşanmasıyla, İsrail'in Suriye'nin güneyine ve Şam'a askeri müdahalede bulunmasına da değindi.

Fidan, "Merkezi hükümetin taraf tutmadan bölgeye müdahale ederek olaylara yatıştırması beklenirken, İsrail'in 'Bölgede merkezi hükümetin asker bulundurmasını istemiyorum' bahanesiyle hem Şam'ı vurduğunu, hem oraya doğru giden askerleri vurduğunu" kaydetti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın çatışmaların sonlanmasında büyük emeğinin geçtiğini söyleyen Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki kabile temsilcileri özellikle hem Bedeviler hem Dürziler Ürdün'deki toplantıda çok yapıcı rol oynadılar. Biri hariç. O da Dürzilerden biri olan El Hicri."

El Hicri için "İsrail'in vekil unsuru gibi davranmakta" diyen Fidan, Dürzi liderin "istikrarı ve barışı mümkün kılan hiçbir çözüme, arabuluculuğa, teklife yanaşmama gibi bir tavır ortaya koyduğunu" söyledi.

Şu an çoğunlukla bölgede sükunetin hakim olduğunu belirten Fidan, "Küçük ölçekte çatışmalar devam etse de merkezi hükümet unsurları Süveyda'nın etrafında pozisyon almışlardır ve cerrahi müdahalelerle çatışmalar sonlandırılmakta" diye konuştu.