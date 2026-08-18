Filipinler’de lisede silahlı saldırı: Bir öğrenci hayatını kaybetti

(ANKARA) - Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde özel bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı düzenlediği belirtilen öğrencinin daha sonra yaşamına son verdiğini açıkladı.

Saldırır Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentindeki Ateneo de Zamboanga Üniversitesi bünyesinde bulunan lisede meydana geldi.

Bölge polisi, dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen saldırganın okula tabanca ve tüfek getirdiğini ve bir sınıfta ateş açarak bir öğrenciyi öldürdüğünü bildirdi. Polis, saldırganın daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiğini açıkladı. Saldırgan vurduğu öğrencinin de 10. sınıfta okuyan erkek bir öğrenci olduğu tespit edildi.

Olayda kaç kişinin yaralandığı ise henüz netleşmezken soruşturma sürüyor.

Saldırgan olduğu belirtilen kişinin Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlandığı belirtilen ve daha sonra yerel medyada da yayılan görüntülerde, silahlı kişinin okul koridorunda ilerlediği, ardından bir sınıfa doğru ateş açtığı, daha sonra başka bir sınıfa girerek bir daha ateş açtığı görülüyor.

Zamboanga Belediye Başkanı Khymer Olaso, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, saldırganın önce masada oturan bir öğretmene ateş ettiğini ancak vuramadığını, ardından başka bir sınıfa geçerek bir öğrenciye ateş ettiğini söyledi. Okul yönetimi de saldırgan dahil iki kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.