Filistin\'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 43 Bin 799\'a Yükseldi

Dünya

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 43 bin 799, yaralanın sivil sayısısın ise 103 bin 601 olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının 407'nci gününde son 24 saatte 35 sivilin hayatını kaybettiği, 111 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana toplam 43 bin 799 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 601 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.