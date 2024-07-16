Filistin Kızılayı, Gazze'deki saldırı sonrası hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye etti - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, Gazze'deki saldırı sonrası hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye etti

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Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezinde ve Deir al-Balah'ta düzenlenen saldırılar sonrası hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye etti. Örgütün sağlık ekiplerinin zamanla yarışı saniye saniye kameralara yansıdı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden gece bombardımanları ve patlamalar sonucunda her gece daha fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

16.07.2024 14:46
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Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezinde ve Deir al-Balah'ta düzenlenen saldırılar sonrası hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye etti. Örgütün sağlık ekiplerinin zamanla yarışı saniye saniye kameralara yansıdı.

Filistin Kızılayı'ndan dün yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay Derneği ekipleri, İsrail işgalinin öğleden sonra Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir al-Balah'ın batısındaki El-Selam mahallesinde bir evi hedef almasının ardından 1 şehit ve 11 yaralıyı taşıdı. Gazze Şeridi'nde 9 ayı aşkın bir süredir devam eden gece bombardımanları ve patlamalar kabusu, her gece daha fazla sivilin hayatını kaybetmesiyle devam ediyor. Kısa bir süre önce Filistin Kızılay Derneği ekipleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseirat'ta bulunan Kamp 1'de bir evin hedef alınmasının ardından 6 şehidi taşıdı" denildi.

Filistin Kızılayı, Gazze\'deki saldırı sonrası hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Filistin Kızılayı, Gazze'deki saldırı sonrası hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı, Gazze'deki saldırı sonrası hayatını kaybedenleri ve yaralıları tahliye etti - Son Dakika
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