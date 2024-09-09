Jabalia\'da İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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FİLİSTİN Kızılayı (PRCS) İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia kampında sivillerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü üç kişinin ise yaralandığını açıkladı.

PRCS'den yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri, işgalcilerin kuzeydeki Jabalia kampında bir evi hedef almasının ardından bir cesede ulaştı ve üç yaralıyı kurtardı" denildi. Görüntülerde saldırılar sonrasında Jabalia kampında meydana gelen yıkım görülürken, yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.