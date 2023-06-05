İsrail askerlerinin başından vurduğu 2 yaşındaki Muhammed bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerlerinin başından vurduğu 2 yaşındaki Muhammed bebek hayatını kaybetti

05.06.2023 20:50

İsrail güçlerinin 1 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi bugün hayatını kaybetti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, bunun üzerine yaptığı yazılı açıklamayla 2 yaşındaki Muhammed bebeğin öldürülmesini "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirerek, Uluslararası Suç Soruşturma Komisyonunu bu konuda gereğini yapmaya davet etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi'nin hayatını kaybetmesi üzerine kınama açıklamaları yayımladı. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yaşındaki Muhammed bebeğin öldürülmesi "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirildi.

YIL BAŞINDAN BERİ KATLEDİLEN 28'İNCİ ÇOCUK

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 28'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili acilen uluslararası soruşturma başlatılması ve Uluslararası Suç Soruşturma Komisyonunun bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh da yayımladığı açıklamayla olaya tepki gösterdi. İşgal güçleri tarafından bir bebeğin vurulmasının "utanç verici bir savaş suçu" olduğunu belirten Futuh, bebeğin ölümünden aşırı sağcı İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

"ADALET VE DEMOKRASİYE İHANET"

Uluslararası toplumun, bebeğin öldürülmesi dahil İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalmasının, "adalet ve demokrasiye ihanet" olduğunu kaydeden Futuh, Birleşmiş Milletlerden bu olay ve İsrail'in diğer suçlarıyla ilgili soruşturma komitesi kurmasını talep etti.

BABASI DA OMZUNDAN YARALANMIŞTI

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş eden Filistinlileri bulma gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Filistinli bebeğin bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerlerinin başından vurduğu 2 yaşındaki Muhammed bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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