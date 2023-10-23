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Filistinli Çocuk, hayatını kaybedenler arasında ailesini aradı - Son Dakika

Filistinli Çocuk, hayatını kaybedenler arasında ailesini aradı

Son Güncelleme: 23.10.2023 15:08

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ailesini arayan bir Filistinli çocuk, kefenlenmiş cenazeler arasında yakınlarını bulmaya çalıştı.

Filistinli bir çocuk, Gazze Şeridi'nde kefenlenmiş cansız bedenlerin arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ailesini aradı. Küçük çocuğun, bir yakınının cansız bedenini gözyaşları içinde öptüğü anlar yürek yaktı.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

İsrail ordusu, çatışmaların 17. gününde Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail tarafından sivil yerleşim yerleri, hastane, cami, kilise olmak üzere birçok yere hedef gözetmeksizin düzenlenen hava saldırıları nedeniyle ailesini kaybedenler, yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

CENAZELER ARASINDA AİLESİNİ ARADI

Filistinli bir çocuk da, Gazze Şeridi'ndeki bir hastanenin önünde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri arasında ailesini aradı. Sırayla kefenlenmiş cenazelere bakarak yakınlarını arayan küçük çocuk, bir yakınının cansız bedenini gözyaşları içinde öptü. Filistinli çocuğun o anları yürek yaktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55'i çocuk, bin 119'u kadın ve 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273'e yükseldi.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinli Çocuk, hayatını kaybedenler arasında ailesini aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli Çocuk, hayatını kaybedenler arasında ailesini aradı - Son Dakika
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