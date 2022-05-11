Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi - Son Dakika

Mali'nin onlarca kişinin önünde Melike Öcalan için söyledikleri herkesi dumur etti

Amerika Florida bulunan Palm Beach Uluslararası Hava Alanı'na doğru uçan tek motorlu yolcu uçağının pilotu fenalaşıp bilincini kaybetti. Bunun üzerine uçakta bulunan yolcu kule ile temasa geçip pilotun fenalaştığını kendisinin deuçağı nasıl indireceğini bilmediğini söyledi.

KULE GÖREVLİSİNİN İLK SORUSU LOKASYON OLDU

Kule görevlisi, önce kendisine uçağın lokasyonunu sordu. Yolcu lokasyonu tanımlayamadığını fakat Florida sahilini gördüğünü söyledi. Kule görevlisi yolcuya sahile doğru devam etmesini söyledikten sonra yolcuya uçağı güvenli bir şekilde meydana indirmesi için talimat verdi. Yolcu aldığı talimatlarla uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

UZMAN İSİM ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

New York Post gazetesine konuşan havacılık uzmanı John Nance ise yılladır havacılık sektörü içinde olduğunu ilk kez bir uçağın uçuş tecrübesi olmayan bir yolcu tarafından indirildiğine şahit olduğunu söyledi. Yolcunun kimliği ve pilotun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.