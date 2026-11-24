Berlinli iki sinema öğrencisinin başına gelenler film senaryosunu aratmadı: Bitirme projesi olarak yaptıkları kısa animasyon, bir Amerikalı öğrenci tarafından internetten indirilip başka bir adla festivallere gönderildi ve ödül üstüne ödül aldı. İkilinin hırsızın izini sürerken çektiği belgesel "Yetenekli Bay F." (Der talentierte Mister F.) şimdi Uluslararası Emmy Ödülü kazandı, DW'nin haberine göre.

Moritz Henneberg ve Julius Drost, işini beceremediği için evden kovulan bir ev robotunu anlatan "Butty" adlı kısa filmi 2023'te YouTube'a yükledi. Film kısa sürede yayıldı. İkili bunun üzerine filmi festivallere göndermeye karar verdi, ancak organizatörlerden şaşırtıcı bir yanıt aldı: Film zaten başka bir adla başvurmuştu.

JENERİĞİ SİLDİ, ADINI DEĞİŞTİRDİ, ÖDÜLLERİ TOPLADI

Ortaya çıkan tablo şuydu: ABD'li öğrenci Samuel Felinton filmi indirmiş, küçük değişiklikler yapmış, jenerikteki adları silmiş ve filme "T-130" adını vermişti. Filmin sahibi olarak çok sayıda ödül kazanmış, ABD'de adını duyurmuştu.

Avukatlar dava yolunun uzun ve pahalı olacağını söyledi. Henneberg ve Drost da bir ekip kurup Felinton'ın yaşadığı Batı Virginia'daki Morgantown kentine gitti. Genç animasyoncular hakkında belgesel çekiyormuş gibi davranan New Yorklu bir yönetmenin yardımıyla Felinton'ın güvenini kazandılar ve sonunda onunla aynı odada buluştular.

YÜZLEŞMEDEN SONRA BİRLİKTE MANGAL YAPTILAR

İkili ağlama, kaçma ya da öfke bekliyordu. "Tamamen sakin kaldı. Hesaba katmadığımız tek şey buydu" diye anlattılar. Felinton filmi kısaltıp "iyileştirdiğini", başarının da buradan geldiğini savundu; kazandığı para ödüllerini devretmeyi kabul etti. Görüşmenin ardından üçü birlikte mangal yaptı ve basketbol oynadı.

Felinton sonradan kazandığı kupaları ve bir miktar parayı gerçekten gönderdi. Festivaller ise olaya karışmadı; bir organizatör ödülün verildiğini, meseleyi tarafların kendi aralarında çözmesi gerektiğini söyledi.

"DAVA PAHALI, YARATICI KALIN"

Bazı izleyiciler ikiliyi fazla yumuşak davranmakla eleştirdi. Drost, "Kimileri dava açmalıydınız ya da yumruk atmalıydınız dedi, kimileri de anlaşmazlık çözmenin yeni bir yolunu gösterdiğimizi söyledi" dedi. Henneberg ise bunun kişisel olmadığını, belgeselin yeterli bir "intikam" olduğunu belirtti.

Ekim 2025'te Almanya'da yayımlanan belgesel, daha önce ülkenin saygın televizyon ödüllerinden Grimme'yi de almıştı. İkili "Butty"yi YouTube'a yeniden yükledi; jenerikteki teşekkür listesine Samuel Felinton'ın adını da ekledi. Genç sinemacılara mesajları ise şu: "Cesaretiniz kırılmasın. Dava pahalı ve çoğu zaman pek işe yaramıyor. Bunun yerine dünyaya eserin sahibinin siz olduğunuzu gösterin."

Kaynak: DW