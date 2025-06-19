"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailli geri adım attı

İsrail ve İran arasındaki saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi iyice arttırdı. İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaların 7'nci gününde de aralıksız devam ediyor. İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yayınlanan bir programda Türkiye'yi hedef alan gazeteci Eyal Berkovitch, bugün katıldığı programda geri vites yaptı.

"FİNALDE TÜRKİYE VAR"

İsrail'in son dönemde giriştiği çatışmaları bir futbol turnuvasına benzeten İsrailli gazeteci "Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran'ı yendik." diyerek İran'dan sonra finalde Türkiye'nin olduğunu söyledi. İsrailli gazetecinin söylemi Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit ve provokasyon olarak değerlendirilirken, sözleri tepkilerin odağına oturdu.

"ŞAKA YAPMIŞTIM"

Eyal Berkovitch'in hadsiz sözlerine Türk halkından çok büyük tepki geldi. Dünkü açıklamalarının ardından bugün yine bir televizyon programına konuk olan İsrailli gazeteci , Türkiye'den aldığı tepkilere sonrası geri adım attı. Berkovitch, "Bu sadece bir şakaydı, Türkiye dedim. Mısır da diyebilirdim. Başka bir ülke de diyebilirdim. Öylesine Türkiye çıktı ağzımdan. Binlerce tehdit mesajı aldım." diyerek hadsiz sözlerini savunmaya çalıştı.