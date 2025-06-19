"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailli geri adım attı - Son Dakika
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"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailli geri adım attı

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"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailli geri adım attı
19.06.2025 11:53
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"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailli geri adım attı
Haber Videosu

İsrail-İran savaşı sürerken katıldığı bir programda Türkiye'yi hedef alarak İran'la olan savaşın yarı final olduğunu, finali Türkiye ile yapacaklarını söyleyen İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch Türklerden gelen mesajların ardından geri adım attı. Hadsiz Berkovitc, "Bu sadece bir şakaydı, Türkiye dedim. Mısır da diyebilirdim." diyerek söylediklerini hafifletmeye çalıştı.

İsrail ve İran arasındaki saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi iyice arttırdı. İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaların 7'nci gününde de aralıksız devam ediyor. İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yayınlanan bir programda Türkiye'yi hedef alan gazeteci Eyal Berkovitch, bugün katıldığı programda geri vites yaptı.

"FİNALDE TÜRKİYE VAR"

İsrail'in son dönemde giriştiği çatışmaları bir futbol turnuvasına benzeten İsrailli gazeteci "Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran'ı yendik." diyerek İran'dan sonra finalde Türkiye'nin olduğunu söyledi. İsrailli gazetecinin söylemi Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit ve provokasyon olarak değerlendirilirken, sözleri tepkilerin odağına oturdu.

"ŞAKA YAPMIŞTIM"

Eyal Berkovitch'in hadsiz sözlerine Türk halkından çok büyük tepki geldi. Dünkü açıklamalarının ardından bugün yine bir televizyon programına konuk olan İsrailli gazeteci , Türkiye'den aldığı tepkilere sonrası geri adım attı. Berkovitch, "Bu sadece bir şakaydı, Türkiye dedim. Mısır da diyebilirdim. Başka bir ülke de diyebilirdim. Öylesine Türkiye çıktı ağzımdan. Binlerce tehdit mesajı aldım." diyerek hadsiz sözlerini savunmaya çalıştı.

Politika, Türkiye, İsrail, Yaşam, Dünya, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Finalde Türkiye var' diyen hadsiz İsrailli geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Kadir Küçük:
    Gücünüz ancak kendini savunamayan çocuğa kadına garibe yeter. 798 10 Yanıtla
  • Ates null:
    Finalde sizi kucakta zıplatırız.Buyrun gelin final yapalım. 754 8 Yanıtla
    Poyraz Mehmet:
    zıplatamayız kardeşim o kadar emin olma kara savaşı yok artık malesef. ama elbette bu cesaretimizin kısıtlandığı ankamına gelmez 14 6
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Her şakada bir gerçek payı var 684 4 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Yanlış siyaset siyaset ve politikalar yüzünden bu hale geldik Esad'ı devirmek için hem iranin'nın gücünü hem de Türkiye'nin gücünü boş yere harcadık yapılan bu yanlış politikalar İsrail'i bölgede çok güçlendirdi İsrail Esad ve Rusya'dan çok korhatalar bu hatalar hem gazze'deki direnişi hem Lübnan'daki direnişi kırdı İran'a saldıran 6 ülke var ve ne yazık ki sıra Türkiye'ye geliyor Türkiye bunu izleyemez öyle bir lüksü yok tarafını belli etmeli ve destek vermeli 216 131 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    biz de geliyoruz yavaş yavaş şaka şaka bizim bu dünyadan kurtaracağız şeytan iblis dünyadan kurtarmak büyük bir şeref 292 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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