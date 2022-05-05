Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var - Son Dakika

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme planları Rusya yönetimini öfkelendirirken, Finlandiya olası bir Rusya işgaline hazırlanmaya başladı.

SIĞINAKLAR HAZIR

Ukrayna'yı işgal ettikten sonra iki ülkenin NATO'ya girme ihtimaline karşı Putin gözdağı vermeye devam ederken Finlandiya, olası bir savaş durumunda sivillerin kaçacağı sığınakların hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere'nin gazetelerinden Daily Telegraph, sığınaklara girerek "lüks" yapıları inceledi.

HELSİNKİ'DE 5.500 SIĞINAK BULUNUYOR

Başkent Helsinki'deki bir sığınağa giren İngiliz medyası, burada çocuk oyun alanları, havuzlar, dinlenme alanları bulunduğunu aktardı.

Sığınakların, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara dayanıklı olduğu belirtilirken sadece Helsinki'de 5.500 sığınak bulunduğu ve bunların 900 binden fazla insan kapasiteli olduğu kaydedildi.

Finlandiya'da 54 bin farklı noktada 4.4 milyon kapasiteli sığınak olduğu belirtildi. İngiliz medyası, sığınakların renkli duvarları olduğuna dikkat çekerken yasalar gereği 1200 metrekareden büyük binalarda sığınak olması zorunluluğunu da hatırlattı.

Geçmişte Rusya ile savaşan Finlandiya'da ayrıca olası bir savaş durumunda bütün köprü, tünel ve geçişlerin imha edilebilecek formda inşa edildiği de kaydedildi.