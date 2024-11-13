FINS, Norveç'e Derin Deniz Madenciliğine Son Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

FINS, Norveç'e Derin Deniz Madenciliğine Son Çağrısı Yaptı

FINS, Norveç\'e Derin Deniz Madenciliğine Son Çağrısı Yaptı

FINS, Azerbaycan'da COP29'da Norveç'in madencilik ve balina avcılığı politikalarına karşı protesto düzenledi.

13.11.2024 11:08
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Uluslararası Deniz Türlerinin Korunması Girişimi (FINS), Azerbaycan'da düzenlenen COP29 Zirvesi kapsamında yetkililere Norveç'in derin deniz madenciliği izinleri ve balina avcılığı politikalarına son vermesi çağrısında bulundu.

FINS, (Uluslararası Deniz Türlerini Koruma) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de organize edilen protestoya, uluslararası kuruluşlar, aktivistler ve çeşitli ülkelerden uzmanlar destek verdi. Protestocular, Norveç hükümetinin deniz kaynaklarından kazanç elde etme amacıyla yerel şirketlere derin deniz madenciliği için lisans vermesine karşı çıktı. FINS temsilcisi Elissa May Phillips, "Balina avcılığı hala bazı ülkelerde devam ediyor. İzlanda, Japonya ve Norveç halen ticari balina avcılığına devam eden ülkeler. Bu eylemimizi COP29 katılımcılarının dikkatine sunarak, 2024'te ticari balina avcılığının sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

FINS temsilcilerinden Maxwell Rhys Hon ise, bazı ülkelerin hala ticari balina avcılığı süreçlerinin altını çizerek, "Durumu iyileştirmek, COP29 katılımcılarının dikkatini çekmek için buradayız" ifadesini kullandı.

Protestocular, Norveç hükümetine, aralarında 800'den fazla yabancı bilim insanının da bulunduğu topluluğun madencilik çalışmalarına karşı imzaladığı dilekçeyi dikkate almaları çağrısında bulundu. Ayrıca Norveç'in, devlet desteği ve izinleriyle sürdürülen balina avcılığına son vermesi isteniyor.

FINS yetkililerin yaptığı açıklamada ayrıca, "Bu yıl balina avı kotası 2023'e kıyasla yüzde 15'ten fazla arttı, etlerin büyük çoğunluğu ise evcil hayvan mamaları için kullanılıyor. Uluslararası toplumu Norveç hükümetine yapılan bu çağrıya destek vermeye davet ediyoruz. Norveç halkının da liderlerine baskı yaparak benzersiz deniz ekosistemlerinin korunması ve balina avcılığının sona erdirilmesini sağlamalarını umut ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya FINS, Norveç'e Derin Deniz Madenciliğine Son Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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