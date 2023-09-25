Ağzında insan kalıntıları bulunan timsah öldürüldü - Son Dakika
BBC

Ağzında insan kalıntıları bulunan timsah öldürüldü

Son Güncelleme: 25.09.2023 04:18

ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinde ağzında insan kalıntıları bulunduğu ihbar edilen 4 metrelik bir timsah polis tarafından öldürüldü. Kadının nasıl öldüğü yapılacak soruşturmayla aydınlatılacak.

ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinde ağzında insan kalıntıları bulunduğu ihbar edilen 4 metrelik bir timsah polis tarafından öldürüldü.

TİMSAH ÖLDÜRÜLDÜ

Bir görgü tanığının bir timsahın ağzında bir insanın alt bedenini taşıdığını gördüğünü söylemesinin ardından polis harekete geçti. Pinellas County şerifinin ofisinden yapılan açıklamada timsahın öldürüldüğü ve 41 yaşındaki Sabrina Peckham'ın cesedinin kalan parçalarının su kanalında bulunduğu belirtildi. Kadının nasıl öldüğü yapılacak soruşturmayla aydınlatılacak.

AĞZINDA CANSIZ BEDENİ GÖRDÜLER

Görgü tanığı Jamarcus Bullard kanal kenarında yürürken timsahı gördüğünü ve ağzında cansız bir mankene benzeyen bir parça taşıdığını fark edince olayı itfaiyeye bildirdiğini söyledi; "Onu sıkıca tutuyordu ve kanalın dibine doğru yüzmeye başladı. Gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım".

EVSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybeden kadının evsiz olduğu ve yakınlardaki bir ormanlık alanda, evsizlerin kurduğu bir kampta yaşadığı biliniyor.

TIBBİ İNCELEME YAPILACAK

Yetkililer timsahın "insani yöntemlerle" öldürüldüğünü ve dalgıç polislerin kadının cesedinin parçalarını su kanalından çıkardığını açıkladı. Kadının ölüm nedeni yapılacak tıbbi incelemeyle anlaşılacak. Bölgede yaşayanlar daha önce küçük boyutlarda timsahlar gördüklerini ama bu olaydaki kadar büyüğüne daha önce şahit olmadıklarını söyledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ağzında insan kalıntıları bulunan timsah öldürüldü - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Ağzında insan kalıntıları bulunan timsah öldürüldü - Son Dakika
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