Florida\'da çukur kazarken çöken kum yığını 5 yaşındaki kızın hayatına mal oldu

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Amerika Birleşik Devletleri Florida'da beş yaşındaki kız, gittiği plajda yedi yaşındaki bir arkadaşı ile beraber kumda çukur kazdı.

Kazdığı çukurun çökmesi sonucu üzerine kum yığını düşen kız, çevredekilerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yedi yaşındaki arkadaşı ise göğsüne kadar kumun içinde kaldığı için hayatta kaldı.

Olayı inanılmaz bir kaza olarak niteleyen İtfaiye ve arama kurtarma sözcüsü Sandra King, kumun yığının çukurun içine doğru çöktüğü ihbarı aldıktan sonra olaya yerine gittiklerini, olay yerinde ulaştıklarında yedi yaşındaki çocğun göğsüne kadar beş yaşındaki kızın ise tamamen kuma gömüldüğünü söyledi.

Kız çocuğu kumdan çıkarıldığında nefes alıp vermesi durmuştu. Kaldırıldığı hastanede sağlık ekipleri kalbini çalıştırma çalıştırmaya çalıştı fakat başarısız oldu.

Kızın kum altında ne kadar süre kaldığı bilinmiyor. Çocukların deliği kazarken bazı yetişkinlerle olduğu bildirildi. Ölümcül çökmenin nasıl meydana geldiği ile ilgili çalışma yapılıyor.