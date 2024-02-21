Florida'da çukur kazarken çöken kum yığını 5 yaşındaki kızın hayatına mal oldu - Son Dakika
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Florida'da çukur kazarken çöken kum yığını 5 yaşındaki kızın hayatına mal oldu

Florida'da bir plajda beş yaşındaki bir kız çocuğu, arkadaşıyla beraber kazdığı çukurun çökmesi sonucu üzerine kum yığılıp hayatını kaybetti. Arkadaşı ise göğsüne kadar kumun içinde kaldığı için hayatta kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma sözcüsü, olayın inanılmaz bir kaza olduğunu belirtti. Kız çocuğu kumdan çıkarıldığında nefes alıp vermesi durmuştu ve hastanede yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Olayın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.

21.02.2024 11:55  Güncelleme: 12:26
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Amerika Birleşik Devletleri Florida'da beş yaşındaki kız, gittiği plajda yedi yaşındaki bir arkadaşı ile beraber kumda çukur kazdı.

Kazdığı çukurun çökmesi sonucu üzerine kum yığını düşen kız, çevredekilerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yedi yaşındaki arkadaşı ise göğsüne kadar kumun içinde kaldığı için hayatta kaldı.

Olayı inanılmaz bir kaza olarak niteleyen İtfaiye ve arama kurtarma sözcüsü Sandra King, kumun yığının çukurun içine doğru çöktüğü ihbarı aldıktan sonra olaya yerine gittiklerini, olay yerinde ulaştıklarında yedi yaşındaki çocğun göğsüne kadar beş yaşındaki kızın ise tamamen kuma gömüldüğünü söyledi.

Kız çocuğu kumdan çıkarıldığında nefes alıp vermesi durmuştu. Kaldırıldığı hastanede sağlık ekipleri kalbini çalıştırma çalıştırmaya çalıştı fakat başarısız oldu.

Kızın kum altında ne kadar süre kaldığı bilinmiyor. Çocukların deliği kazarken bazı yetişkinlerle olduğu bildirildi. Ölümcül çökmenin nasıl meydana geldiği ile ilgili çalışma yapılıyor.

Florida'da Kumda Oynayan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Florida'da Kumda Oynayan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Florida'da Kumda Oynayan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Florida'da Kumda Oynayan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Florida'da Kumda Oynayan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Florida\'da çukur kazarken çöken kum yığını 5 yaşındaki kızın hayatına mal oldu

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Son Dakika Dünya Florida'da çukur kazarken çöken kum yığını 5 yaşındaki kızın hayatına mal oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida'da çukur kazarken çöken kum yığını 5 yaşındaki kızın hayatına mal oldu - Son Dakika
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