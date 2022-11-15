Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Macron'dan Türkçe not: İhracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 20 ülkenin lideri, Endonezya'da G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Zirveye katılanlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

BİREBİR TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında başta ABD Başkanı Biden olmak üzere birçok ülkenin lideriyle önemli konularda birebir temaslar gerçekleştirdi.

MACRON'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Erdoğan'ın görüştüğü liderler arasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşme sonrasında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.

TAHIL KRİZİNE VURGU YAPTI

Macron paylaştığı Türkçe mesajında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözülen tahıl krizine de vurgu yaparak şunları ifade etti:

" Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir."