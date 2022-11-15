Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Macron'dan Türkçe not: İhracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Macron'dan Türkçe not: İhracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam

16.11.2022 00:06

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Zirvesi'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir" notunu düştü.

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 20 ülkenin lideri, Endonezya'da G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Zirveye katılanlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

BİREBİR TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında başta ABD Başkanı Biden olmak üzere birçok ülkenin lideriyle önemli konularda birebir temaslar gerçekleştirdi.

MACRON'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Erdoğan'ın görüştüğü liderler arasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşme sonrasında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.

TAHIL KRİZİNE VURGU YAPTI

Macron paylaştığı Türkçe mesajında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözülen tahıl krizine de vurgu yaparak şunları ifade etti:

" Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir."

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf paylaşıp, üzerine de Türkçe not düştü
YORUMLAR
500
Macron, Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğini bildirdi Macron, Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğini bildirdi Kayseri'de Akıl Küpü Kütüphanesi'nin temeli atıldı Kayseri'de Akıl Küpü Kütüphanesi'nin temeli atıldı

Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Macron'dan Türkçe not: İhracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Özdağ'dan kendisine mikrofon uzatan Rudaw'a sert tepki: Sizi Türkiye Cumhuriyeti'ne sokmayacağız
23:20 Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: Bize gel, burada hain yok
23:07 Rusya'dan Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama: Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı
23:10 Melih Gökçek, bir güvercinin Kabe'de secde ettiğini iddia eden videoyu paylaştı ve ekledi: Ey ateistler gelin bana kuşun Kabe'de secdesini bir anlatın
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Macron'dan Türkçe not: İhracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam
22:23 Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak
22:01 Terör saldırısı sonrası her gün Taksim'e giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Selamlaştığım 100 kişiden 50'si yabancıydı
21:58 Sahanın içinde sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen futbolcuya güvenlik engeli
21:52 İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözlerine CHP'li Altay'dan tepki: Kraldan çok kralcı
21:44 Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya sıçradı! Sınırdaki Przewodow Köyü'ne düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 00:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Macron'dan Türkçe not: İhracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement