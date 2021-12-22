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Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron trans olduğu iddialarına karşı harekete geçti - Son Dakika
BBC

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron trans olduğu iddialarına karşı harekete geçti

22.12.2021 21:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, aslında erkek olarak doğduğu ve trans olduğu iddialarına karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, hakkında internet üzerinden yayılan trans olduğu ve aslında erkek doğduğu yolundaki iddialara karşı dava açmaya hazırlanıyor. İddialar ilk olarak Eylül ayında aşırı sağcı bir internet sitesinde yayınlanmış sonra komplo teoricileri tarafından yaygınlaştırılmıştı.

ERKEK OLARAK DOĞDUĞU İDDİA EDİLDİ

Söylentilerde Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu ve Jean-Michel Trogneux adıyla nüfusa kaydedildiği iddia ediliyordu. İddia o kadar yaygınlaştı ki Jean-Michel Trogneux adı sosyal medyada onbinlerce kişi tarafından etiketlendi.

İlk evliliğinden üç yetişkin çocuğu olan Brigitte Macron'un avukatı şimdi Fransa'nın 'First Lady'sinin dava açmaya hazırlandığını doğruladı. AFP ajansına konuşan Jean Ennochi "Süreci başlatmaya karar verdi, çalışmalar sürüyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron trans olduğu iddialarına karşı harekete geçti

SÖYLENTİLER İNTERNETTE YAYILDI

68 yaşındaki Brigitte Macron hakkındaki asılsız iddialar eşi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi muarızları tarafından yayıldı. Bunlar arasında aşırı sağcı, aşı karşıtı gruplar ve QAnon komplo teorisi hareketi de var. Fransız medyası, iddiaların kaynağını araştırırken, aşırı sağcı bir internet sitesinde Natacha Rey adlı bir kadın tarafından yazılan yazıya ulaştı.

İLK KEZ İDDİALARIN HEDEFİ OLMUYOR

Liberation gazetesine göre, iddialar daha sonra çok izlenen bir YouTube yayınında tartışılması ve aşı karşıtları, Covid'e inanmayanlar ve aşırı sağcı aktivistler tarafından internette paylaşılmasıyla birlikte iyice yayıldı.

Aslında Macron 2017 yılında cumhurbaşkanlığına seçildiğinden bu yana eşi ilk kez hedef alınmıyor. Daha önce de Macron ile eşi arasındaki 25 yıllık yaş farkı, sosyal medya 'trolleri'nin hedefi olmuştu.

Son sahte haber de Fransa'nın 2022 ilkbaharında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gündemde daha öne çıkmasıyla eş zamanlı yayıldı. Macron henüz ikinci dönem adaylığını resmen açıklamadı ama çoğu gözlemci yeniden aday olmasını bekliyor.

Karşısındaki adaylar arasında sağcı Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Valerie Pecresse ve aşırı sağın adayı olmayı ümid eden Fransız televizyon sunucusu ve yazar Eric Zemmour da var.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron trans olduğu iddialarına karşı harekete geçti

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Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron trans olduğu iddialarına karşı harekete geçti - Son Dakika Dünya

BBC

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