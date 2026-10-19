Fransa'da belediye başkanlarına kısmi sokağa çıkma yasağı yetkisi verildi - Son Dakika
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Fransa'da belediye başkanlarına kısmi sokağa çıkma yasağı yetkisi verildi

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Fransa\'da belediye başkanlarına kısmi sokağa çıkma yasağı yetkisi verildi
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Fransa Başbakanı Lecornu, protesto ve yağma olaylarının ardından olağanüstü kabineyi topladı; bazı bölgelerde belediye başkanlarına kısmi sokağa çıkma yasağı yetkisi verildi. Marsilya'da öğle ile 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; 2000'den fazla işletme etkilendi.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, haftasonu yaşanan protestolar ve yağma olaylarıyla ilgili olağanüstü kabine toplantısı düzenledi. Başbakan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde belediye başkanlarına kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi verildiğini duyurdu. Marsilya'da öğle saatleri ile akşam 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.Başbakan Lecornu, hükümetin yeni şiddet olaylarını önlemek için ne tür adımlar attığına dair adalet bakanının daha ayrıntılı açıklama yapacağını söyledi.17 Ekim Cumartesi günü yarım milyondan fazla kişi, artan hayat pahalılığını ve nitelikli devlet eğitimi de dahil olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimin giderek zorlaşmasını protesto etti. Göstericilerin büyük çoğunluğu barışçıldı. Ancak siyah giysili, maskeli bazı eylemciler ve kamu malına zarar veren grupların ortaya çıkmasıyla protestolar şiddete dönüştü.Ülkede gösteriler geçen ay öğrencilerin okullardaki durumu protesto etmesiyle başladı, ancak zamanla başka sorunları da kapsayarak genişledi.Gösterilerde binlerce kişi gözaltına alındı.

'Polis kontrolü kaybetti' diyen Fransa İçişleri Bakanı istifa etti, Macron kabul etmediİçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hafta sonu bazı kentlerde düzenlenen protestolarda polisin "kontrolü kaybettiğini" söyledi.AFP haber ajansının aktardığına göre Nuñez, şiddet olayları öncesinde "yeterli öngörüyle hareket edilmediğini" de belirtti. "Yaşananların tümünden kendisini sorumlu hissettiği" için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğunu açıkladı.Ancak Macron istifayı kabul etmedi ve yönetimde devamlılığa ihtiyaç olduğunu belirterek Nuñez'in görevde kalmasını istedi.Muhalefet siyasetçileri de Nuñez'in istifasını talep ediyordu.Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları (CCI) başkanı, şiddet ve yağma olaylarından 2000'den fazla işletmenin doğrudan etkilendiğini belirtti.Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında ülke genelinde şiddet olayları yaşandı. Yaklaşık 550 bin kişinin sokaklara çıktığı gösterilerde en az 2 bin 400 kişi .Fransız yetkililer, 18 Ekim Pazar günü ve 19 Ekim Pazartesi sabahının ilk saatlerinde Paris'te 350 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Çevik kuvvet polisi kalabalıklara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü yaklaşık bin polisin yaralandığını, bunlardan yedisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.Bir grup belediye başkanı da "demokratik kurumlara yönelik ciddi saldırıları" kınamak için 19 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde belediye binalarının önünde toplandı.

Macron'un gerginliği yatıştırmak için ülkenin bazı bölgelerinde geçici sokağa çıkma yasağı ilan edebileceği hatta olağanüstü hal ilan edebileceği söylentileri dolaşıyordu. Ancak Macron, 18 Ekim'de televizyondan ulusa seslenerek ulusal birlik çağrısı yaptı ve halka, şiddet olaylarının sorumlularının cezalandırılacağı konusunda güvence vermeye çalıştı.Öte yandan Macron düne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz olan Körfez ülkeleri ziyaretine Kuveyt ile başladı.

Bu sabah Kuveyt'e ulaşan Macron, Körfez'de üç gün geçirecek. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar'ı ziyaret edecek olan Macron, 21 Ekim'de Fransa'ya dönecek.18 Ekim'deki ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "Akaryakıt ve doğalgaz tedarikimizi güvence altına almak için uluslararası düzeyde bir dizi girişimde bulundum. Körfez ülkelerini ziyaret ederek bu çabaları sürdüreceğim" dedi.Adalet Bakanı: 'Güvenlik birimleri aşırı solla mücadelede başarısız'Adalet Bakanı Gérald Darmanin, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının, güvenlik birimlerinin aşırı soldan kaynaklanan tehditlerle mücadelede "başarısız olduğunu" gösterdiğini söyledi.France 2 televizyonuna konuşan Darmanin, "Neyin yanlış gittiğini bilmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi: "Açıkça görülüyor ki güvenlik birimleri aşırı solla etkili biçimde mücadele edemiyor."

Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın bu sabah istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'e de destek verdi.Darmanin, "çok iyi" bir içişleri bakanı olarak nitelendirdiği Nuñez ile çalışmaya devam etmekten memnun olduğunu söyledi.Paris'te şiddet olayları sabahın ilk saatlerine kadar sürdüPazar akşamı Paris'in merkezinde yer yer şiddet olaylarına sahne oldu, mala zarar verme ve yağma olayları yaşandı.Polis beş mağazanın yağmalandığını açıkladı.Polis açıklamasında, çok sayıda mağazanın bulunduğu Chatelet semti çevresinde "fırsattan yararlanmaya çalışan küçük suç grupların" dolaştığı belirtildi. Polis, bu grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Cumartesi gününe kıyasla çok daha küçük çaplı olan olaylar, gece yarısından sonra da devam etti.

Kaynak: BBC
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