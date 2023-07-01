Fransa'da Türk vatandaşlarına şiddet eylemleri uyarısı - Son Dakika
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Fransa'da Türk vatandaşlarına şiddet eylemleri uyarısı

01.07.2023 00:20

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da bulunan Türk vatandaşları veya buraya seyahat edeceklerin, ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Büyükelçilik, Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından yaşanan protesto gösterileri ve şiddet eylemleri nedeniyle ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandığını belirtti. Vatandaşlara, gösteri alanlarından uzak durmaları ve yerel makamların duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenlendi. Kaosun hakim olduğu ülkede protestolar çatışmaya dönüştü.

TÜRKİYE'NİN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN UYARI

Fransa'da OHAL ilan edilmesi gündemdeyken, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da bulunan Türk vatandaşları veya buraya seyahat edeceklerin, ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından, ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleri yapıldığı belirtildi.

"GÖSTERİ ALANLARINDAN UZAK DURUN"

Açıklamada, "Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

TELEFON NUMARALARI PAYLAŞILDI

Vatandaşların arayabilecekleri telefon numaraları, açıklamada şu şekilde paylaşıldı: "Konsolosluk Çağrı Merkezi Fransa'dan +33 180 146335, Türkiye'den +90 312 292 29 29"

Kaynak: AA
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